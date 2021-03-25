60 yıldır ud imal ediyor! Babadan oğula asırlık ud imalatçısı

İstanbul Fatih'teki atölyesinde ud imalatı yapan Engin Eroğluer, 60 yıldan beri mesleğini aralıksız sürdürüyor. Türkiye'nin ünlü ud yapımcılarından Hadi Eroğluer'in oğlu olarak babasının mesleğini sürdüren Engin Eroğluer, Türkiye'de ve dünya genelinde çok sayıda tanınmış sanatçının udlarını yapan kişi olarak biliniyor.

Türkiye'de ud çalma merakının doktorlar arasında yaygın olduğunu belirten Eroğluer'in 60 yıl önce yaptığı udlar kendisine tamire getiriliyor. Teknolojik ve yeni nesil üretimlerin ud seslerini iyi vermediği gerekçesiyle, Borçka Ladin ağacı ve manda boynuzundan vazgeçmeyen Eroğluer, en fazla enstrüman talebinin doktorlardan geldiğini söylüyor.

Türkiye'nin en eski ve tanınmış ud imalatçısı Engin Eroğluer, Fatih'teki mekânında 60 yıldan beri aralıksız mesleğini sürdürüyor. Babası Hadi Eroğluer'in yanında çırak olarak mesleğe 13 yaşında adım atan Engin ustanın ürettiği udlar, dünyanın birçok ülkesinde ünlü isimlerin orkestralarına eşlik ediyor. Babasının dönemin dünyaca tanınan ustalarından bu işi öğrendiğini belirten Eroğluer, " Udun gövdesindeki ağaç Artvin Borçka Ladin ağacı olmak zorundadır. Plasitk gövde kullanılan udlardan iyi verim alınamıyor" dedi. Ud çalmak için çok sayıda doktor müşterisinin olduğunu belirten Eroğluer, " Amerika'dan, Avustralya'dan, Yunanistan'dan, Danimarka'dan geliyorlar. Bu küçük atölyede yaptığım ud, dünyanın diğer ucuna gidiyor" diye konuştu.