En anlamlı tabloya 62 milyon dolar

Dünyanın en büyük tuval resmi olan 'Journey of Humanity', Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bulunan Leila Heller Gallery'de 62 milyon dolara satıldı. İngiliz ressam Sacha Jafri tarafından koronavirüs salgınından etkilenen çocuklara para toplamak amacıyla yapılan Journey of Humanity, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bulunan Leila Heller Gallery'de satışa çıktı. Satıştan elde edilen geliri Dubai Cares, UNICEF, UNESCO ve Global Gift Foundation dahil olmak üzere çeşitli hayır kurumlarına aktarılacak olan eser 62 milyon dolara alıcı buldu. İngiliz ressam Sacha Jafri de bu eserle Jeff Koons, David Hockney ve dijital sanatçı Beeple'ın ardından yaşayan dördüncü en pahalı sanatçı oldu. Tamamlanması 7 ay süren tablo, 17 bin metrekare yani yaklaşık 4 basketbol sahası büyüklüğünde. Prens William ile birlikte seçkin İngiliz yatılı okulu Eton'da eğitim gören ressamın eserinin yeni sahibi olan Altius Gestion International Holding'in CEO'su Andre Abdoune, Jafri'nin tabloya koyduğu sevginin inanılmaz olduğunu belirterek, "Çocukken yiyecek hiçbir şeyim yoktu. Hayatım boyunca çocuklara yardım etmeyi hedefledim" dedi.KÜLTÜR SANAT