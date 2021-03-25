Eyüpsultan Belediyesi Ahmet Kekeç Kütüphanesi kapılarını açıyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, ilçedeki vatandaşlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, gençleri ve çocukları okumaya teşvik etmek, araştırma yapabilecekleri ve ders çalışabilecekleri, boş vakitlerini değerlendirebilecekleri bir alan oluşturmak amacıyla Eyüpsultan Merkez'de kütüphane açıyor.



Başkan Deniz Köken, 29 Mart – 4 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphaneler Haftası'nda açılışı yapılacak olan Eyüpsultan Belediyesi Ahmet Kekeç Kütüphanesi'nde incelemelerde bulunup bilgi aldı.





TBMM BAŞKANI'NIN TEŞRİFLERİYLE AÇILACAK



29 Mart Pazartesi günü saat 14.00'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un teşrifleriyle açılışı yapılacak olan kütüphane, bilgiye erişim ihtiyacı olan herkes için tam bir yaşam alanı olacak.



Kitap kafesi, 10 bin kitaplık kütüphane ve araştırma merkezi, ders çalışma alanları, ferah kitap okuma ve toplantı salonları, 120 kişilik oturma kapasitesi ile 181 metre karelik alana sahip olacak olan kütüphane vatandaşlara sakin ve huzurlu bir ortamda kitap okuyup araştırma yapabilecekleri bir ortam sunacak.



Zengin kitap koleksiyonu, güncel elektronik kaynaklar, seçkin süreli yayınlar, nezih çalışma alanları, ferah okuma salonları ile anaokulundan üniversiteye, ev hanımından öğretmene Eyüpsultan'da yaşayan her kullanıcıya hitap edecek.



HER BÖLGEMİZE KÜTÜPHANE AÇACAĞIZ



Eyüpsultan Belediyesi Ahmet Kekeç Kütüphanesi'nin tüm Eyüpsultan'a hayırlı olmasını dilediğini söyleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Dört bölgemize birer tane büyük kütüphane yapacağız. Ayrıca yaptığımız kültür evlerimizin tamamında da küçük de olsa birer kütüphane olacak" dedi.



AHMET KEKEÇ KİMDİR?



3 Ocak 1961'de Malatya'da doğan Ahmet Kekeç, 14 Kasım 2020'de ebedi Eyüpsultanlı oldu. Aylık Dergi, Mavera ve Yöneliş dergilerinde hikâye, deneme ve eleştiri yazıları yazarak yazı hayatına başlayan Kekeç, 1985'te ilk hikaye kitabı olan "Son İyi Şeyler"i çıkardı.



Çeşitli gazetelerde muhabir, editör ve köşe yazarı gibi görevler üstlendi.



Vefatından önceki yıllarda çalışmalarını roman üzerine yoğunlaştıran Ahmet Kekeç, 28 Şubat dönemini anlatan Yağmurdan Sonra adlı bir romana imza attı. 2006 yılından itibaren Star Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Ahmet Kekeç, çeşitli televizyon programlarını da sundu.