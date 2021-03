Korona günlerinde Kültür-Sanat

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kasım ve Mart ayları arasında 150 günde düzenlediği 167 kültür-sanat etkinliğiyle vatandaşların hoşça vakit geçirmelerini sağladı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, son beş ayda sinema, tiyatro, dengbej dinletisi, konser sergi, anma, masal anlatımları, şiir dinletisi, söyleşi, radyo tiyatrosu, eğitici kukla gösterisi, bilgi yarışması ve canlı heykel performansı olmak üzere toplam 167 etkinlik düzenledi.



Kentin turizm potansiyelini artırmak için geniş bir katılımla gerçekleşen Mezopotamya'nın Altın Üçgeni "Kültür ve inanç Destinasyonu Çalıştayı"nı düzenleyen Başkanlık, 5 aylık kısa sürede çocuk Şenliği, 17 sokak konseri, çocuklara yönelik 16 film gösterimi, 6 salon ile 17 online konser, çocuk ve yetişkin olmak üzere 13 tiyatro gösterimi, fotoğraf ve 4 resim sergisi, 6 şiir dinletisi, 33 söyleşi, 4 masal anlatımı, 8 radyo tiyatrosu, 11 dengbej divanı, 5 eğitici kukla gösterisi, 2 kandil programı, 3 canlı heykel performansı, 4 kabir başında anma, 7 bilgi yarışması ve 8 kitap önerisi etkinliğini vatandaşlarla buluşturdu.





Pandemi de riskin üst seviyelerde olduğu dönemlerde vatandaşların evlerinde kalmalarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen kültür-sanat etkinlikleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin resmi soyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

Kısıtlamalar nedeniyle vatandaşın evine online taşınan "Küçede Sanat Var" etkinliği, her hafta pazar günü farklı bir mekanda müzikseverlere Türkçe, Kürtçe ve Zazaca şarkılarla moral verdi. Büyükşehir Belediyesi Kent Konservatuarı sanatçılarının yer aldığı etkinlikte toplam 17 konser dinleyiciyle buluştu.

DENGBEJ DİVANLARI EVLERE KONUK OLDU

Büyükşehir Belediyesi'nin her ay düzenlediği Kültür-Sanat Takvimi'nde yer alan, sözlü edebiyatın anlatıcısı ve taşıyıcısı olan dengbejler, farklı tarihlerde kurdukları 11 divanla dinleyicilerin evlerine online konuk oldu.



Koronavirüs salgının rakamlarının aşağı seviyede olduğu aylarda her ay çocuklara yönelik 16 animasyon sinema filmi gösterimi yapan Başkanlık, vaka sayılarının artmasıyla birlikte yetişkinlere 9 ve miniklere 4 tiyatro oyununu online sistemle sahneledi.



Geçmişi yad etmek amacıyla aylık yapılan Kültür-Sanat Etkinlikleri'nde toplam 8 Radyo Tiyatrosu oyununa da yer verildi.



Tarih ve edebiyat başta olmak üzere 33 söyleşi etkinliğiyle vatandaşlara bilgiler veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ayrıca her ay topluma mal olmuş ve yaşamını yitirmiş sanatçıları anmak için anma programları gerçekleştirdi.



Nostaljileşen son dönemlerde yeniden popülerlik kazanan masal anlatma etkinlikleri Türkçe ve Kürtçe olmak üzere her ay düzenli şekilde dinleyiciyle buluştu.



ÇOCUKLARA EĞİTİCİ KUKLA GÖSTERİLERİ



Pandemi döneminde okulların kapalı olması nedeniyle zamanlarının çoğunu evde geçirmek zorunda kalan çocuklara yönelik Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 5 eğitici kukla gösterisi düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, dünyaca tanınan ressamların eserlerini oluşturduğu 360 derece sanal ortam aracılığıyla sanatseverlere ulaştırdı.

Mezopotamya'nın Altın Üçgeni "Kültür ve inanç Destinasyonu" Çalıştayı'nda Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa illerinin tarihi alanlarını konu alan "3 Şehir Tek Rota" fotoğraf sergisi de düzenlendi.

Vatandaşların edebiyat, sanatla olan bağlarını pekiştirmek ve Diyarbakır'ın ünlü sanatçı ve edebiyatçılarını daha yakından tanınmasını sağlamak amacıyla 7 bilgi yarışması düzenledi. Yarışmada dereceye giren kişilere çeşitli ödüller verildi.

CANLI HEYKEL PERFORMANSLARI KORONAVİRÜSE DİKKAT ÇEKTİ

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçıları, dünyayı sarsan koronavirüse karşı basit ancak etkili önlemler alınabileceğine dikkat çekmek için vatandaşların yoğun şekilde kullandıkları AVM'lerde canlı heykel performansı sergiledi. Kentin en işlek 3 büyük AVM'sinde gerçekleşen etkinlik vatandaşların beğenisini topladı.