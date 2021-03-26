Diyarbakır’da “Tarihe İz Bırakan Kadınlar” sergisi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Mart ayı için hazırlanan, Kültür-Sanat Takviminde yer alan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. Etkinlik Takviminde planlanan ve ZilanTigris'in "Tarihe İz Bırakan Kadınlar"ın portrelerini kağıt rölyef yöntemiyle hazırladığı sergi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi fuaye alanında açıldı. Orantı, perspektif ve ışığın ustalıkla sentezlediği "Tarihe İz Bırakan Kadınlar" sergisindeki eserlerde Tigris, tarihsel ve toplumsal zeminlerde yaratıcı ve devrimci tahayyüllere sahip olan, insanlık tarihinde iz bırakan kadınları bir araya getirdi.

İZ BIRAKAN KADINLARIN PORTRESİ BİR ARADA



Tigris, sergisinde devlet yönetiminde etkili olan Mısır kraliçesi Nefertiti'den antik çağ filozofu Aspasia'ya, kadınların da en az erkekler kadar cesur ve vatansever olduğunu kanıtlayan Jeanne D'Ark'tan bütün mirasını dine ve bilgiye olan aşkına harcayan Müslüman ilim kadını Fatıma El-Fıhrî'ye, yaşadığı dünyaya kayıtsız kalmamış, hümanist ve devrimci ressam Frida Kahlo'dan şair, besteci, bilim insanı ve kadın hakları aktivisti olan birçok kadının portresine yer verdi. Sanatseverlerin ilgi gösterdiği sergide, ziyaretçilere müzik eşliğinde zencefilli çörek ikram edildi.