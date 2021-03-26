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Haberler Kültür Sanat Haberleri Pekçok Nasıl Yazılır? TDK ile Pekçok Mu Pek Çok Mu, Bitişik Mi Ayrı Mı? İşte Doğru Yazılışı ve Cümle Örnekleri
Giriş Tarihi: 26.3.2021 11:47 Son Güncelleme: 26.3.2021 11:49

Pekçok Nasıl Yazılır? ile Pekçok Mu Pek Çok Mu, Bitişik Mi Ayrı Mı? İşte Doğru Yazılışı ve Cümle Örnekleri

Pekçok Nasıl Yazılır? TDK ile Pekçok Mu Pek Çok Mu, Bitişik Mi Ayrı Mı? İşte Doğru Yazılışı ve Cümle Örnekleri

Türk Dil Kurumu’nun hizmete sunduğu çevrimiçi sözlük üzerinden doğru yazılışı en çok sorgulanan kelimelerden bir tanesidir. Dilimizden düşürmediğimiz kadar aynı sıklıkla da yazdığımız bu kelime genellikle hatalı yazılmaktadır. sorusunun cevabı bu noktada akıllara gelmektedir. Pek çok doğru yazımı birleşik mi, ayrı mı diye düşünerek kararsız kalanlar ve hata yapmak istemeyenler doğru yerdeler. Pekçok TDK doğru yazılışı ve cümle içinde doğru kullanılmış örneklere bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki, ’ye göre doğru yazılışı nasıldır?

Günümüzün temel problemleri arasında yer alan yazım hataları bilgi kirliliğini de beraberinde getirmektedir. Hatalı olarak yazılan kelimeler arasında pek çok sözcüğü de yer almaktadır. Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinde yer alan çevrimiçi sözlükte pek çok nasıl yazılır sorusunun cevabı sıkça sorgulanır. Pek çok TDK doğru yazılışını merak edenler ve hata yapmak istemeyenler doğru yerdeler. Peki, Pek çok TDK doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı yazılır?

Pek Çok Nasıl Yazılır?

Türkçe'de yazımı konusunda en fazla hata yapılan kelimelerden birisidir. Türk Dil Kurumu'nun sıkça yapılan yanlışlar köşesinde de yer almaktadır. Pek çok doğru yazılışı konusunda kararsız kalanlar ayrıntılı bilgilere aşağıdan ulaşabilirler.

Pek Çok TDK Doğru Yazımı

Türk Dil Kurumu'ndan alınan bilgilere göre pek çok ayrı olarak yazılmalıdır. Bu kelimeyi birleşik olarak kullanan ve hata yapan birçok kişi bulunmaktadır.

Doğru Yazımı Hatalı Yazımı
Pek Çok Pekçok


Pek Çok Cümle İçinde Örnekler

Pek çok kez hata yapsa da aklı başına geldi. Doğru

Bugün pekçok yoruldum. Akşam ki maça gitmeyeceğim. Yanlış

Pek çok insan hakkında yanlış düşünse bile ben iyi birisi olduğunu biliyorum. Doğru

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Pekçok Nasıl Yazılır? TDK ile Pekçok Mu Pek Çok Mu, Bitişik Mi Ayrı Mı? İşte Doğru Yazılışı ve Cümle Örnekleri
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