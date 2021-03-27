Dünya tiyatro gününde down sendromlu başkana özel oyun

Erdemli Belediyesi Tiyatro ekibi, aylar sonra oynadıkları ilk oyunla yüzleri güldürse de, yaptığı hareketle yürekleri ısıttılar. Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile el ele veren oyuncular yaptıkları hareketle Down sendromlu vatandaşlarımızın durumuna dikkat çektiler.

Emre Karapınar'ın yazdığı ve özellikle üniversite öğrencilerinin kaldığı evleri konu alan 2 perdelik 'Yatırlı Günler'' oyunu sahnelendi. Oğuzhan Yılmaz'ın yönettiği oyun Dünya Tiyatro Gününde pandemi kuralları çerçevesinde internet üzerinden online yayınlandı. Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi salonunda ise sadece ''Down sendromlu'' Mehmet Ali Şavk vardı ve Şavk'a özel olarak sergilendi.

İki perdelik oyunun sonunda Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Dünya Tiyatro Günü dolayısı ile oyuncuların gününü kutladı teşekkür etti. Başkan Tollu, Down Sendromlu Mehmet Ali Şavk'a da tiyatroya gösterdiği özel ilgiden dolayı çiçek takdiminde bulundu. Tollu şöyle konuştu:

''Öncelikle sahnede kültür sanat için toz yutan tiyatrocularımızın dünya tiyatro günlerini tebrik ediyorum. Kentimizde yerleşik nüfus 144 bin insanımızın huzuru, mutluluğu ve hayatını en güzel şekilde idame ettirmesi bizlerin asli görevidir. Down Sendromlu kardeşlerimizin de sanatsal faaliyetlerin içinde yer alması ve hoşça zaman geçirmeleri adına Dünya Tiyatro Günü dolayısı ile arkadaşlarımız 'Yatırlı günler' adıyla oyun sahnelediler. Oyuncularımız pandemi nedeni ile oyunlarını internet üzerinden online yaptılar. Herkesimin bunu online izleme şansı olmaya bilir ancak ne kadar kişiye ulaşırsak bizim için önemli.''

Down Sendromlu Mehmet Ali Şavk ise oyunculara teşekkür etti. Oyuncuların oyunu çok güzel oynadıklarını dile getirdi.

Belediye Kültür Merkezi tiyatro oyuncuları ise ''Dünya Tiyatro Günü'' nedeni ile oyunlarını Down Sendromlu Mehmet Ali Şavk için oynamanın mutluluğunu yaşadıklarını söylediler.