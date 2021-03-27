Her yıl milyonlarca kişi ziyaret ediyor... İşte Dünyadaki en ilgi çekici tiyatro binaları

Minack Tiyatrosu, Cornwall, İngiltere

İngiltere'nin Corwall kentinde bulunan dünyanın en ünlü açık hava tiyatrolarından biri olan Minack Tiyatrosu yılda 110.000'den fazla kişiyi ağırlıyor.

Muhteşem manzararsıyla büyüleyen bu tiyatro William Shakespeare'in meşhur komedyası Bir Yaz Gecesi Rüyası'na da sahne olmuştur.

Efes Antik Tiyatrosu, İzmir, Türkiye

İzmir Selçuk'ta bulunan 3 katlı sahne binası olan Efes Antik Tiyatrosu'nun her bir katı, kentin zenginliği ve ihtişamına göre farklı dönemlerde eklenmiş.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Roma İmparatoru Cladius döneminde inşaatına başlanan yapı yaklaşık 60 yılda tamamlanmış.

Efes Antik Tiyatrosu sanatsal faaliyetlerin yanı sıra gladyatör savaşlarına da ev sahipliği yapmıştır.

Her yıl birçok turistin ziyaret ettiği bu antik tiyatro Türkiye'de görülmeye değer yerlerden bir tanesidir.

Unicorn Tiyatrosu, Londra, İngiltere

Londra'da bulunan Unicorn Tiyatrosu 2-21 yaş arası izleyiciler için faaliyet gösteren, Britanyalı Mimarlar Kraliyet Enstitüsü ödüllü bu tiyatro binası 2005 yılında açılmış.

Çocuklarıyla Londra'ya seyahat eden aileler, ve 21 yaşa kadar olan gençler için güzel bir alternatif olacaktır.

The Winter Garden, Toronto, Kanada

1913 yılında yaptırılan Toronto'daki The Winter Garden, gösterişli yapısıyla çok fazla ziyaretçiyi kendine çekmektedir.

Elgin Tiyatrosu olarak da bilinen, altın ve mermer işçiliği ile tasarlanan bu tiyatro adeta yıldızlar altında bir kış bahçesini andırıyor.

La Seine Musicale, Paris, Fransa

Tasarım alanında 21. yüzyılın öncüsü olan, ödüllü mimar Shigeru Ban tarafından tasarlanmış Paris'teki La Seine Musicale, 6000 kişilik bir kapsitesiye sahip.

Güneşe göre hareket eden güneş panelleri duvarına sahip oval şekilli bir oditoryum içeriyor.

Paris'teki diğer tiyatroların yanı sıra bu muazzam mimari yapı mutlaka tiyatroseverlerin ziyaret etmesi gereken bir yer.

Sydney Opera Binası, Sydney, Avustralya

Avustralya'nın simgesi olan bu yapı, dünyanın en yoğun ve ünlü sahne sanat merkezlerinden biri.

Sydney Opera Binası 1973'ten beri faaliyet gösteriyor ve 2007 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine eklenmiş.

20. yüzyılın en önemli mimari yapısı olarak Kabul edilen bu yapı pek çok tiyatro gösterisine ev sahipliği yapmakta.