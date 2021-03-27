Moskova’da Yunus Emre heykeline onay

Rusya'da, Moskova Kent Meclisi Kültür ve Kitle İletişim Komisyonu, sert tartışmaların ardından tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'nin Rusya'nın başkentinde bir anıtının açılmasını onayladı. Rus basınına göre, Komisyon Başkanı Yevgeni Gerasimov uzun süredir konuşulan projeyi tekrar gündeme getirdi. Ancak oylama öncesi tartışmalarda milletvekili Dmitry Loktev, Rus- Türk ilişkilerinin istikrarsız bir şekilde seyrettiğini söyledi ve Moskova'nın merkezinde bir Türk kültür insanının anıtının dikilmesine sert bir dille karşı çıktı. Milletvekili Natalia Metlina, filoloji fakültesi mezunu olmasına rağmen Yunus Emre hakkında çok az şey bildiğini söyledi. Metlina, "Moskovalılar arasında, 'Yunus Emre kimdir' diye anket yapsanız, bu soruya neredeyse kimse cevap veremez" dedi ve projeyi protesto etmek amacıyla oy kullanmayacağını açıkladı. Bazı milletvekilleri ise, Rus müfredatında Yunus Emre hakkında hiçbir bilginin olmadığını söyledi. Bu tartışmalara rağmen oylama sonucunda Yunus Emre anıtının Moskova'da dikilmesi önerisi onayladı. Anıtın başkentteki Muzeon Sanat Parkı'na dikilmesi kararı alındı.Daha önce Türk basınında da yer alan haberlere göre, Ankara'da, uzaya giden ilk insan olan Sovyet kozmonotu Yuriy Gagarin'in, Moskova'da ise halk şairi Yunus Emre'nin heykellerinin sonbahar aylarında açılacağı bildirilmişti. Moskova Belediyesi yetkilileri, "2019'daki Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı'nın bir parçası olarak, karşılıklı dostça adımlar ve işbirliği kapsamında Ankara'daki Dikmen Vadisi Parkı'nda kozmonot Gagarin'in ve Moskova'daki Muzeon Sanat Parkı'nda da Türk şair Yunus Emre'nin anıtının dikilmesi kararı alındı" demişti. Türkrus.com