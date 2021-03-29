Tabiki Nasıl Yazılır? TDK ile Tabiki Mi Tabi Ki Mi, Bitişik Mi Ayrı Mı? İşte Doğru Yazılışı ve Cümle Örnekleri

Günlük yazışmalarımızda birçok kelime hatalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan yazım hatalarını önemseyerek doğru yazılışlarına ulaşmak isteyenler Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinde bulunan kılavuz üzerinden sorgulama yapmaktadır. Tabii ki nasıl yazılır sorusu da bu noktada sıkça sorgulanır. Türk Dil Kurumu yazım kılavuzuna göre tabii ki TDK doğru yazımı ve cümle içinde örneklere aşağıdan ulaşabilirsiniz. Peki, TDK'ye göre doğru yazımı tabii ki mi, tabiki mi?



Tabii Ki Nasıl Yazılır?

Tabii sözcüğü tek başına bir cümle içerisinde kullanılmamaktadır. Cümle içerisinde kullanılacağı zaman ise -ki ekini almalıdır. -Ki ekinin bitişik mi, ayrı mı yazılacağı konusunda ise birçok kişi kararsızdır.

Tabii Ki TDK Doğru Yazımı

Türk Dil Kurumu yazım kurallarına göre tabii ki ayrı olarak yazılmalıdır. Tabiki yazılara birçok kişinin yanlış kullanımı dikkat çekmektedir.

Doğru Kullanım Hatalı Kullanım Tabii Ki Tabiki



Tabii Ki Cümle İçinde Örnekler

Akşam oynanacak maça tabii ki seni almadan gitmeyeceğim. Doğru

Tabiki seni de unutmadım. Akşam yemeğine gelmeniz bizi çok mutlu edecek. Yanlış