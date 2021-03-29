Terk Etmek Nasıl Yazılır? TDK ile Terketmek Mi Terk Etmek Mi, Bitişik Mi Ayrı Mı? İşte Doğru Yazılışı ve Cümle Örnekleri

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''terk etmek'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, terk etmek nasıl yazılır? TDK'ye göre terk etmek birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

TERK ETMEK NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''terk etmek'' ayrı yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Bu ilişkide devamlı terk etmekten söz eden sensin!