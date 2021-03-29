Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Kültür Sanat Haberleri Terk Etmek Nasıl Yazılır? TDK ile Terketmek Mi Terk Etmek Mi, Bitişik Mi Ayrı Mı? İşte Doğru Yazılışı ve Cümle Örnekleri
Giriş Tarihi: 29.3.2021 12:50 Son Güncelleme: 29.3.2021 12:51

Nasıl Yazılır? TDK ile Terketmek Mi Terk Etmek Mi, Bitişik Mi Ayrı Mı? İşte Doğru Yazılışı ve Cümle Örnekleri

Terk Etmek Nasıl Yazılır? TDK ile Terketmek Mi Terk Etmek Mi, Bitişik Mi Ayrı Mı? İşte Doğru Yazılışı ve Cümle Örnekleri

Günümüzde birleşik kelimelerin yazılışı ile ilgili birçok hata yapılmaktadır. ’nun resmi internet sitesinden de bu hataların doğru yazılışları sık sık araştırılmaktadır. ‘’ nasıl yazılır’’ sorusu da konu ile alakalı en çok merak edilen sorulardan birisidir. Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre terk etmek birleşik mi, ayrı mı yazılmaktadır? TDK’ye göre terk etmek kelimesinin doğru yazılışı ve cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''terk etmek'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, terk etmek nasıl yazılır? TDK'ye göre terk etmek birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

TERK ETMEK NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''terk etmek'' ayrı yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Bu ilişkide devamlı terk etmekten söz eden sensin!

ARKADAŞINA GÖNDER
Terk Etmek Nasıl Yazılır? TDK ile Terketmek Mi Terk Etmek Mi, Bitişik Mi Ayrı Mı? İşte Doğru Yazılışı ve Cümle Örnekleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA