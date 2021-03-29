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Giriş Tarihi: 29.3.2021 12:52 Son Güncelleme: 29.3.2021 12:53

Yada Nasıl Yazılır? ile Yada Mı Ya Da Mı, Bitişik Mi Ayrı Mı? İşte Doğru Yazılışı ve Cümle Örnekleri

Yada Nasıl Yazılır? TDK ile Yada Mı Ya Da Mı, Bitişik Mi Ayrı Mı? İşte Doğru Yazılışı ve Cümle Örnekleri

Türkçe’de birçok kelime ve bağlacın yanlış kullanılması dikkat çekiyor. Yapılan yazım hataları sonucunda ise ciddi bir bilgi kirliliği oluşuyor. Tüm bunların sonucunda yazım hatalarının arttığı gözlemleniyor. Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesinden ya da bağlacının doğru yazımı da sıkça sorgulanıyor. Ya da doğru yazımı bitişik mi, ayrı mı yazılır diye düşünerek kararsız kalanlar doğru yerdeler. doğru yazılışı ve cümle içerisinde örnek kullanımlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinde yer alan sıkça yapılan yanlışlar köşesinde ön sıralarda bulunmaktadır. Günlük hayatımızda dilimizden düşürmediğimiz gibi yazarken de sıkça kullandığımız ya da bağlacının doğru yazımı konusunda sıkça araştırma yapılıyor. Ya da TDK doğru yazımı öğrenerek hata yapmak istemeyenler detaylı bilgilere bu başlık altından ulaşabilirler. Peki, Ya da TDK doğru yazılışı bitişik mi, ayrı mı? İşte Türk Dil Kurumu'na göre bu bağlacın doğru kullanımı!

Ya Da Nasıl Yazılır?

Günümüzde bazı bağlaçların yazımı konusunda hatalar yapılmaktadır. Bu hataların ana nedeni ise yeteri kadar kitap okunmamasıdır. Türk Dil Kurumu'nun (TDK) resmi internet sitesinde sıkça yapılan yanlışlar köşesinde yer alan ya da bağlacı doğru yazılışına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ya Da TDK Doğru Yazımı

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre -da bağlacı ayrı olarak yazılmalıdır. Günümüzde birçok kişi bu bağlacı birleşik olarak yazarak hata yapmaktadır.

Doğru Kullanım Hatalı Kullanım
Ya Da Yada


Ya Da Cümle İçinde Örnekler

Seninle ya da sensiz bu yola devam edeceğim. Doğru

Bu akşam yada yarın akşam sinemaya gideceğiz. Yanlış

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Yada Nasıl Yazılır? TDK ile Yada Mı Ya Da Mı, Bitişik Mi Ayrı Mı? İşte Doğru Yazılışı ve Cümle Örnekleri
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