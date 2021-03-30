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Giriş Tarihi: 30.3.2021 11:43 Son Güncelleme: 30.3.2021 11:43

Sıradışı Nasıl Yazılır? ile Sıradışı Mı Sıra Dışı Mı, Bitişik Mi Ayrı Mı? İşte Doğru Yazılışı ve Cümle Örnekleri

Sıradışı Nasıl Yazılır? TDK ile Sıradışı Mı Sıra Dışı Mı, Bitişik Mi Ayrı Mı? İşte Doğru Yazılışı ve Cümle Örnekleri

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi de yazım yanlışlarıdır. Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesi üzerinden her gün binlerce kelime sorgulatılmaktadır. Özellikle birleşik kelimeler ile ilgili yanlışlar çok sık yapılmaktadır. ‘Sıra dışı’ kelimesi de bunlardan bir tanesidir. Peki, sıra dışı nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı yazılır? İşte ’ya göre doğru yazımı!

Türk Dil Kurumu'nun sitesinden yapılan sorgulamalardan bir tanesi de bu kelime hakkındadır. Birleşik mi, ayrı mı yazacağı konusunda kararsız kalan kişiler 'sıra dışı nasıl yazılır' sorusunun cevabını bu başlık altından öğrenebilecekler. Peki, Sıra dışı nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı?

SIRA DIŞI NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre sıra dışı ayrı yazılmaktadır. Cümlenin cümle içerisinde doğru yazımını aşağıda görebilirsiniz.

SIRA DIŞI BİRLEŞİK Mİ, AYRI MI YAZILIR?

Fenerbahçe'nin sıra dışı galibiyeti tüm manşetlere çıktı.

Bahçedeki adam sıra dışı görünüşü ile herkesi korkuttu.

Sıra dışı bir film izlemek isteyenlere mutlaka tavsiye ederim.

Herşey nasıl yazılır? Doğru yazılışı her şey mi, herşey mi? TDK

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Sıradışı Nasıl Yazılır? TDK ile Sıradışı Mı Sıra Dışı Mı, Bitişik Mi Ayrı Mı? İşte Doğru Yazılışı ve Cümle Örnekleri
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