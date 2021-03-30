Sıradışı Nasıl Yazılır? TDK ile Sıradışı Mı Sıra Dışı Mı, Bitişik Mi Ayrı Mı? İşte Doğru Yazılışı ve Cümle Örnekleri

Türk Dil Kurumu'nun sitesinden yapılan sorgulamalardan bir tanesi de bu kelime hakkındadır. Birleşik mi, ayrı mı yazacağı konusunda kararsız kalan kişiler 'sıra dışı nasıl yazılır' sorusunun cevabını bu başlık altından öğrenebilecekler. Peki, Sıra dışı nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı?

SIRA DIŞI NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre sıra dışı ayrı yazılmaktadır. Cümlenin cümle içerisinde doğru yazımını aşağıda görebilirsiniz.

SIRA DIŞI BİRLEŞİK Mİ, AYRI MI YAZILIR?

Fenerbahçe'nin sıra dışı galibiyeti tüm manşetlere çıktı.

Bahçedeki adam sıra dışı görünüşü ile herkesi korkuttu.

Sıra dışı bir film izlemek isteyenlere mutlaka tavsiye ederim.

Herşey nasıl yazılır? Doğru yazılışı her şey mi, herşey mi? TDK