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Giriş Tarihi: 30.3.2021 11:48 Son Güncelleme: 30.3.2021 11:49

Yanyana Nasıl Yazılır? ile Yanyana Mı Yan Yana Mı, Bitişik Mi Ayrı Mı? Doğru Yazımı ve Cümle Örnekleri

Yanyana Nasıl Yazılır? TDK ile Yanyana Mı Yan Yana Mı, Bitişik Mi Ayrı Mı? Doğru Yazımı ve Cümle Örnekleri

Yazım hataları kişiden kişiye yanlış iletilerek büyük bir bilgi kirliliğine neden olmaktadır. Bitişik kelimeler bu konuda akla gelen ilk örneklerdir. Bunun yanı sıra birçok tek heceli kelime de yanlış yazılabilmektedir. ’nun resmi internet sitesinden her gün yazım yanlışları konusunda binlerce sorgulama yapılıyor. ‘’Yan yana nasıl yazılır’’ sorusunun yanıtı da onlardan bir tanesi. Peki, ’ye göre yan yana nasıl yazılır? Bitişik mi, ayrı mı?

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Bu birleşik kelimenin doğru yazılışı konusunda birçok kişi hataya düşüyor. Hal böyle olunca da günümüzün en önemli problemlerinden birisi olan yazım hataları ortaya çıkıyor. TDK'ye göre ''yan yana nasıl yazılır'' sorusunun cevabı da yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Peki, yan yana nasıl yazılır? Bitişik mi, ayrı mı? İşte ayrıntılar…

YAN YANA NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre 'yan yana' kelimesi ayrı olarak yazılır. Günümüzde bu kelime birleşik olarak yanlış yazılabilmektedir.

ÖRNEKLER

Akşam oynanacak maç içi 2 tane yan yana bilet satın aldım.
Sinemada yan yana oturursak film daha keyifli geçecek.
Öğretmen yan yana değil arka arkaya oturmamızı istedi.

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Yanyana Nasıl Yazılır? TDK ile Yanyana Mı Yan Yana Mı, Bitişik Mi Ayrı Mı? Doğru Yazımı ve Cümle Örnekleri
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