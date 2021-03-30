Yanyana Nasıl Yazılır? TDK ile Yanyana Mı Yan Yana Mı, Bitişik Mi Ayrı Mı? Doğru Yazımı ve Cümle Örnekleri

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Bu birleşik kelimenin doğru yazılışı konusunda birçok kişi hataya düşüyor. Hal böyle olunca da günümüzün en önemli problemlerinden birisi olan yazım hataları ortaya çıkıyor. TDK'ye göre ''yan yana nasıl yazılır'' sorusunun cevabı da yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Peki, yan yana nasıl yazılır? Bitişik mi, ayrı mı? İşte ayrıntılar…

YAN YANA NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre 'yan yana' kelimesi ayrı olarak yazılır. Günümüzde bu kelime birleşik olarak yanlış yazılabilmektedir.

ÖRNEKLER

Akşam oynanacak maç içi 2 tane yan yana bilet satın aldım.

Sinemada yan yana oturursak film daha keyifli geçecek.

Öğretmen yan yana değil arka arkaya oturmamızı istedi.