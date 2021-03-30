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Giriş Tarihi: 30.3.2021 11:51 Son Güncelleme: 30.3.2021 11:54

Nasıl Yazılır? ile Yanlış Mı Yalnış Mı? İşte Doğru Yazımı ve Cümle Örnekleri

Yanlış Nasıl Yazılır? TDK ile Yanlış Mı Yalnış Mı? İşte Doğru Yazımı ve Cümle Örnekleri

Hayatımızda en sık kullandığımız, dilimizden düşürmediğimiz sözcüklerden birisidir. Mesajlaşırken veya sosyal medyada paylaşım yaparken ise yazımı en çok yazılan kelimeler arasında yer alır. Türk Dil Kurumu’nun sıkça yapılan yanlışlar köşesinde yer verdiği yanlış sözcüğünün doğru yazılışı ve cümle içinde kullanılmış örneklerine buradan ulaşabileceksiniz. Peki, Türk Dil Kurumu’na () göre doğru yazılışı Yalnış mı, yannış mı, yanlış mı? Yanlış nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden en çok sorgulama yapılan kelimelerden birisidir. Doğru yazımı konusunda kararsız kalan kişiler yanlış mı, yalnış mı, yannış mı diye kararsız kalarak soluğu TDK'nin sitesinde alıyor. Yanlış nasıl yazılır sorusunun cevabına ve cümle içinde kullanılmış örneklere bu başlık altından da ulaşabilirsiniz. Birçok sözcüğün olduğu gibi yanlış kelimesinin de doğru yazılışı burada.

YANLIŞ NASIL YAZILIR?

Günümüzün en temel problemlerinden birisi olan yazım hatalarını en aza indirebilmek için dil bilimcileri sık sık kitap okunması gerektiğini her fırsatta dile getirmektedir. Yanlış sözcüğü de yazımı en sık hatalı yazılan kelimeler arasında yer alır. Yalnış ve yannış olarak kullananlar vardır.

DOĞRU YAZIMI YANLIŞ MI, YANLIŞ MI, YANNIŞ MI?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) ''yanlış'' olarak yazılmalıdır. Bu sözcüğünün cümle içinde kullanımına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Yanlış (doğru kullanım?

Yalnış (hatalı kullanım)

Yannış (hatalı kullanım)

YANLIŞ İLE İLGİLİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEKLER

Herkesin içinde yaptığın bu saçma hareketleri gerçekten çok yanlış buluyorum. Doğru

Ben nerede yannış yaptım? Yanlış

Yaptığın yalnışlar yüzünden seni hiç affetmeyeceğim. Yanlış

Ne kadar yanlış yaptığımı düşünsen de inandığım yoldan dönmeyeceğim. Doğru

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Yanlış Nasıl Yazılır? TDK ile Yanlış Mı Yalnış Mı? İşte Doğru Yazımı ve Cümle Örnekleri
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