Yurtdışı Nasıl Yazılır? TDK ile Yurtdışı Mı Yurt Dışı Mı, Bitişik Mi Ayrı Mı? Doğru Yazımı ve Cümle Örnekleri

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden en çok sorgulama yapılan kelimelerden birisi olarak dikkat çekmektedir. Sıkça yazılan yanlış sözcüklerden birisidir. Yurt dışı nasıl yazılır sorusunun cevabını öğrenmek isteyen ve yazım hatası yapmak istemeyen kişiler tüm ayrıntılara bu başlık altından ulaşabilecekler. Yurt dışı TDK doğru yazımı bitişik mi, ayrı mı yazılır? İşte yurt dışı TDK doğru yazılışı!

Yurt Dışı Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'nda yer alan çevrimiçi sözlükte yapılan sorgulamaya göre yurt dışı kelimesinin doğru yazımına aşağıdan ulaşabileceğiniz gibi cümle içinde yer almış örneklere de göz atabilirsiniz.

Yurt Dışı TDK Doğru Yazımı

Türk Dil Kurumu'nun resmi sitesinde yer alan çevrimiçi sözlükte ''yurtdışı'' olarak sorgulama yapıldığında ''bu söz güncel Türkçe sözlükte bulunamadı'' uyarısı veriliyor. Yurt dışı ayrı olarak yazılmalıdır.

Doğru Kullanım Hatalı Kullanım Yurt Dışı Yurtdışı



Yurt Dışı Cümle İçinde Örnekler

Eşimle birlikte yurt dışı turu yapmak için sabırsızlanıyoruz. Doğru

Yurtdışında gitmediğimiz hiçbir ülke kalmadı. Yanlış

Şiddetli fırtına nedeniyle yurt dışına yapacağımız uçuş ertelendi. Doğru

Yurtdışına çıkmak için vize pasaport başvurusunda bulundum. Yanlış