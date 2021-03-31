Karaköprü'de dünya bebekleri sergileniyor büyük ilgi gördü Şanlıurfa İdare Mahkemesi'nde görevli Hâkime Meltem Dağaşan'ın dünyanın pek çok ülkesinden satın aldığı bebeklerden oluşan koleksiyonu Karaköprü Belediyesi'nin Oyun ve Oyuncak Müzesinde sergiye açıldı.

Karaköprü Belediyesi yine bir ilki gerçekleştirerek dünyanın farklı kıtalarından ve ülkelerinden toplanan oyuncak bebekler sergisini Şanlıurfa'da açtı. Şanlıurfa İdare Mahkemesi'nde görevli Hâkime Meltem Dağaşan'ın kendi koleksiyonu olan ve dünyanın farklı bölgelerinden topladığı geleneksel kıyafetli bebekler Karaköprü Belediyesi'nin Oyun ve Oyuncak Müzesinde sergiye açıldı.

Serginin açılışını Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli gerçekleştirirken, açılışa Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, Savcı ve Hakimler, davetliler ile çocuklar katıldı.

Sergide Meltem Dağaşan'ın Rusya, Fransa, Malta, Grönland, Küba, Ekvator, Meksika, Afrika, Gürcistan, Kazakistan, Hindistan, Peru, Brezilya gibi birçok ülkeden koleksiyonuna kattığı geleneksel kıyafetli 400 adet bebek yer alıyor.

Serginin açılışında konuşan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Oyun ve Oyuncak Müzesini Şanlıurfa'ya kazandırarak bir ilki gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, yine bir ilk yaparak dünyanın dört bir yanından alınmış bebekleri burada sergiye açtıklarını kaydetti.

Başkan Baydilli şöyle konuştu: "Hâkime Meltem Hanım gerçekten dünyanın birçok tarafını gezip oranın geleneğini yansıtan bebekler toplamış ve güzel bir koleksiyon yapmış. Biz de onun bu değerli koleksiyonunu oyun ve oyuncak müzemizde sergilemek ve vatandaşlarımız ile çocuklara dünyanın farklı yerlerinden toplanmış bu bebekleri göstermek istedik. Bu kültürleri bebeklerle birlikte burada bize gösteriyor, yansıtıyor" diye konuştu.

Dünya bebeklerini toplayıp koleksiyon yapan Meltem Dağaşan ise bunun çok büyük bir emek olduğunu ve 30 yıllık bir birikimle yapıldığını dile getirdi. Dağaşan, "Bu koleksiyonu yaparken amacım her çeşidi, her kültürü yansıtmak ve bir araya getirmektir. Urfa'da bunu sergilemek, çocuklara ulaşmak benim için çok güzel oldu. Buna vesile olan Karaköprü Belediye Başkanımıza çok destekleri için teşekkür ediyorum" dedi. Şanlıurfa Oyun ve Oyuncak Müzesindeki 'Dünya Bebekleri Sergisi' 11 Nisan'a kadar devam edecek ve 400 adet bebek vatandaşların beğenisine sunulacak. Dünya Bebekleri Sergisi' Karaköprü de büyük ilgi gördü