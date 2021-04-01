Aferin Nasıl Yazılır? TDK ile Aferin Mi Aferim Mi? Doğru Yazılışı ve Cümle Örnekleri

Doğru ve düzgün iletişim kurabilmek içim yazım kurallarına dikkat etmek önemlidir. Kelimelerin yanlış yazılması bilgi kirliliğini beraberinde getirmektedir. Özellikle mesajlaşırken bazı kelimelerde bariz hataların yapılması dikkat çekmektedir. Aferin nasıl yazılır sorusu da bu noktada en çok araştırılan başlıklardan birisidir. Türk Dil Kurumu'na göre Aferin TDK doğru yazımı ve cümle içinde yer alan örneklere aşağıdan ulaşabilirsiniz. Peki, Aferin TDK doğru yazılışı nasıldır? Aferim mi, aferin olarak mı yazılır?

AFERİN NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu, hizmete sunduğu çevrimiçi sözlük ile doğru ve düzgün iletişimi sağlamak için tüm kelimelerin yazımı hakkında bilgiler sunmaktadır. Her gün binlerce kişi bu sözlükten sorgulama yapmaktadır. TDK ile aferin sözcüğünün doğru yazımı ise bu noktada en çok dikkat çeken kelimelerden birisidir. Bu sözcüğü yazarken kararsız kalanlar ve hata yapmak istemeyenler için ayrıntılı bilgilere haberimizde yer verdik.

AFERİN TDK DOĞRU YAZIMI

Türk Dil Kurumu'na göre ''aferin'' olarak yazılmalıdır. Birçok kişi bu sözcüğü aferim olarak kullanarak hataya düşmektedir. Bunun sonucunda ise bilgi kirliliği oluşmaktadır.

Doğru Kullanım Hatalı Kullanım Aferin Aferim

AFERİN SÖZCÜĞÜ İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

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