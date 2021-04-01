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Haberler Kültür Sanat Haberleri Akşamüstü Nasıl Yazılır, Birleşik Mi Ayrı Mı? TDK ile Akşamüstü Mü Akşam Üstü Mü? İşte Doğru Yazılışı
Giriş Tarihi: 1.4.2021 11:45 Son Güncelleme: 1.4.2021 11:45

Akşamüstü Nasıl Yazılır, Birleşik Mi Ayrı Mı? ile Akşamüstü Mü Akşam Üstü Mü? İşte Doğru Yazılışı

Akşamüstü Nasıl Yazılır, Birleşik Mi Ayrı Mı? TDK ile Akşamüstü Mü Akşam Üstü Mü? İşte Doğru Yazılışı

Akşamüstü nasıl yazılır? İmla ve yazım kuralları konusu oldukça önemlidir. İşinizde, sosyal hayatınızda imla kurallarına uymak size daha sağlam bir kariyer katar. üzerinden vatandaşlar yaptıkları aramalarda akşamüstü kelimesi hakkında soru işaretlerini ortadan kaldırmak istemektedirler. Bu anlamda akşamüstü mı yoksa akşam üstü şeklinde mi yazılacağına dair ilgili sorular gelmekte. İşte TDK'ya göre akşamüstü kelimesinin doğru yazımı...

Ülkemizde genelde imla kuralları konusunda bazı kelimelerin yazımlarında hatalar yapılmaktadır. Bir makale yazarken veya arkadaşlarınızla mesajlaşırken, sosyal medyada bir içerik paylaşırken kelimelerin yazımlarına dikkat etmek gerekmektedir. akşamüstü nasıl yazılır? Akşam üstü mı? TDK'ya göre akşamüstü şeklinde doğru yazılır.

AKŞAMÜSTÜ BİRLEŞİK Mİ AYRI MI YAZILIR?

Dün akşamüstü bize uğradı, uzun süre de oturdu. DOĞRU

Bugün mutlaka akşam üstü olmadan eve geri dön yoksa olacaklara katlanırsın. YANLIŞ

Bu akşamüstü bir kahve içmeye ne dersin? Hem de en sevdiğin yerde. DOĞRU

Akşam üstü bir yerlere gitmeyi hiç sevmiyorum, çok kalabalık oluyor. YANLIŞ

AKŞAMÜSTÜ NASIL HECELENİR?

Hecelenişi : Ak - şa - müs -tü

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Akşamüstü Nasıl Yazılır, Birleşik Mi Ayrı Mı? TDK ile Akşamüstü Mü Akşam Üstü Mü? İşte Doğru Yazılışı
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