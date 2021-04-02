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Giriş Tarihi: 2.4.2021 15:33 Son Güncelleme: 2.4.2021 15:33

Bu kitap sizi çok güldürecek!

Ürün Dirier Ürün Dirier
Bu kitap sizi çok güldürecek!

'ün okurlarını çokça güldürdüğü ilk kitabı 4 Enişte 1 Cenaze'nin ardından yazdığı yeni absürd mizah romanı raflarda yerini aldı.

Memleketin elit semti Yukarı Galler'de semtin elitliğine pek uymayan olaylar yaşanması, peş peşe korkunç cinayetler işlenmesinin ardından olayı çözebilecek tek kişi olduğuna inanılan kişi jet hızıyla getirilir. Bu kişi, EFAYEY'e Ortadoğulu kontenjanından giren, zamanında azılı bir seri katili elleriyle yakalamış, Vaşinkton'un hoyrat havasında kendine bir yer edinmeye çalışan Tokatlı eski polis Memuru Birim Dont'tur. Nam-ı diğer Bukalemun Birim.

Gayet havalı bir şekilde ülkeye giriş yapsa da kendisine bir yardımcı dahi atanmadığını görünce bir miktar hayal kırıklığı yaşayan Birim Dont; annesinin kozmonot olması için elinden geleni ardına koymadığı Beşir Beşerir'i kendine yardımcı olarak atayacak, patentinin kendine ait olduğu olağanüstü sorgulama tekniği Birimleme ile olayları, beklenenden biraz uzun sürede de olsa çözecektir.

Siz de bu seri katil parodisini okurken elit muhit Yukarı Galler'de yaşananları şaşkınlıktan kocaman olmuş gözlerinizle takip edecek, kahkahalarınıza engel olamayacaksınız. Duygu Ertürk'ün kaleminden Serisonu Katil polisiyede bambaşka bir sayfa açmaya, sizleri çokça güldürmeye geliyor.

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Bu kitap sizi çok güldürecek!
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