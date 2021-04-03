“Bir kitap bin umut” kampanyası başladı

Türk Kızılay Menteşe şubesi Menteşe ilçesi Çiftlik İlköğretim ve Ortaokulu'nda eğitim gören çocuklar için "Bir Kitap Bin Umut" kampanyası başlattı.

Türk Kızılay Menteşe şubesi, Türk Kütüphaneciler Derneği Muğla Şubesi ve Muğla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliği ile Kütüphane Haftası kapsamında "Bir Kitap Bin Umut" kampanyası başlattı.

Menteşe İlçesi Çiftlik İlköğretim ve Ortaokulu'nda eğitim gören çocukların hayal dünyalarının gelişmesi, umutlarının yeşermesi ve kütüphanelerinin olması hedefiyle başlatılan "Bir Kitap Bin Umut" kampanyasında, "Sizlerde bir kitapla umut olun" denilerek vatandaşlara çağrı da bulunuldu. Kampanya kapsamında toplanan kitaplar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Çiftlik Ortaokulu'na hediye edilecek.

"DİLEĞİMİZ KİTAP SEVGİSİYLE BÜYÜYEN NESİLLER YETİŞMESİ"

Kitap sevgisinin en değerli örneklerinden biri olan Albay Edebiyat Öğretmeni merhum Şefik Can'ın, "kitapları raflara hapsetmeyiniz" sözünü anımsatarak sözlerine başlayan Türk Kızılay Menteşe Şubesi Kadın Kolları Başkanı H.Dilhun Sukan, "Kütüphanesi olmayan okula kütüphane, kitap hediye ederek, okuyan çocuklarımızın hayalleri, hedefleri gelişsin, dünyaları aydınlansın diye paydaşlarımız Türk Kütüphaneciler Derneği Muğla Şubesi ve Muğla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile kampanyamızı başlattık. Kampanyamıza şimdiden başlayan yoğun ilginin Konya ve Sakarya illerinden gelen destekle de daha heyecanlı hale geldi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kütüphaneyi hediye etme ve kitap sevgisiyle büyüyen nesiller yetişmesi dileğimizle, Kütüphane Haftası kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

"KİTAP; SEVGİ, ANLAYIŞ, MACERA, MERAK, REKABET VE AŞK DEMEKTİR"

Kampanyaya katkı sunacak tüm kitapseverlere teşekkür eden Muğla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik, "Kitap; sevgi, anlayış, macera, merak, rekabet ve aşk demektir. Yani hayatın kendisidir. Kütüphaneler ise hayatların kesiştiği yerlerdir. Sevgi evlerimizde kalan çocuklarımızın da katkı sunduğu bu güzel hayatları tanımaya, yaşamaya, ders çıkartmaya davet ediyoruz. Katkı sunan tüm kitapseverlere teşekkür ederim" diye konuştu.

"KÜTÜPHANELER TOPLUMLARIN OKUMA KÜLTÜRLERİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLIYOR"

Ülkemizde 1964 yılından beri her yıl Mart ayının son haftası veya Nisan ayının ilk haftasının Kütüphane Haftası olarak kutlandığını belirten Türk Kütüphaneciler Derneği Muğla Şube Başkanı Hatice Akça Kaya ise şunları söyledi; "Ülkemizde 1949 yılında Türk Kütüphaneciler Derneği kurulmuş olup Merkezi Ankara'da bulunmaktadır. 12 tane şubesi vardır. Muğla Şubesi 2015 yılında kuruldu. Bu yıl Türk Kızılayı Menteşe Şubesi ile birlikte ilimizin Çiftlik mahallesinde bulunan Çiftlik İlköğretim ve Ortaokulu'na kütüphane kurmak için bir projeye başlıyoruz. İçinde bulunduğumuz salgın döneminden en çok çocuklar etkilendi maalesef. Okullarından, eğitimlerinden ve arkadaşlarından bu süreçte uzak kaldılar. Bu proje ile en azından Çiftlik Ortaokulu öğrencilerinin eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla küçük bir hediye vermiş olacağız. Hiç birimizin her kitabı satın alma imkânı yok. Kütüphaneler bu imkânı bizlere sağlamakta ve toplumların okuma kültürlerine önemli katkılarda bulunmaktadır"

Bir Kitap Bin Umut" kampanyasında, kitap toplama merkezleri ve irtibat numaraları ise şu şekilde belirlendi;

Türk Kızılay Menteşe Şubesi /0552 168 1800

MSKÜ Menteşe Kütüphanesi Danışma Birimi/ 0507 949 1063