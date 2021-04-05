Akşamüstü Nasıl Yazılır? TDK ile Akşamüstü Mü Akşam Üstü Mü? İşte Doğru Yazılışı ve Örnekler

Ülkemizde genelde imla kuralları konusunda bazı kelimelerin yazımlarında hatalar yapılmaktadır. Bir makale yazarken veya arkadaşlarınızla mesajlaşırken, sosyal medyada bir içerik paylaşırken kelimelerin yazımlarına dikkat etmek gerekmektedir. akşamüstü nasıl yazılır? Akşam üstü mı? TDK'ya göre akşamüstü şeklinde doğru yazılır.

AKŞAMÜSTÜ BİRLEŞİK Mİ AYRI MI YAZILIR?

Dün akşamüstü bize uğradı, uzun süre de oturdu. DOĞRU

Bugün mutlaka akşam üstü olmadan eve geri dön yoksa olacaklara katlanırsın. YANLIŞ

Bu akşamüstü bir kahve içmeye ne dersin? Hem de en sevdiğin yerde. DOĞRU

Akşam üstü bir yerlere gitmeyi hiç sevmiyorum, çok kalabalık oluyor. YANLIŞ

AKŞAMÜSTÜ NASIL HECELENİR?

Hecelenişi : Ak - şa - müs -tü