Anneanne Nasıl Yazılır? TDK ile Anneanne Bitişik Mi Ayrı Mı? İşte Doğru Yazılışı ve Cümle Örnekleri

TDK'nin resmi internet sitesinde sık sık yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda kararsız kalan kişiler doğru yerdeler. 'anneanne nasıl yazılır' sorusunun yanıtını ve be kelimenin cümle içerisinde doğru örneklerini bu başlık altında bulabilirsiniz.
Türk Dil Kurumu'na göre 'anneanne' birleşik olarak yazılır. Bu kelimenin cümle içerisinde kullanılmış doğru örneklerini burada bulabilirsiniz.
Anneannem bu yaz İstanbul'a gelecekmiş.
Ben anneannemi çok seviyorum.
Anneannem ile dedem de pikniğe gelcekmiş