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Giriş Tarihi: 6.4.2021 11:34 Son Güncelleme: 6.4.2021 11:35

? ile Antreman Mı Antrenman Mı? İşte Doğru Yazılışı ve Cümle Örnekleri

Antrenman Nasıl Yazılır? TDK ile Antreman Mı Antrenman Mı? İşte Doğru Yazılışı ve Cümle Örnekleri

? Günümüzün en temel problemleri arasında yer alan yazım yanlışlarını en aza indirebilmek için uzmanlar daha çok kitap okumayı tavsiye etmektedir. Doğru sandığımız birçok kelimeyi aslında yanlış yazıyor olabiliriz. Birçok kişinin tereddüte düştüğü kelimeler ile ilgili arama motoru üzerinden de araştırmalar yapılmaktadır. ‘’Antrenman nasıl yazılır’’ sorusu da onlardan bir tanesidir. Peki, antrenman nasıl yazılır? ’ye göre antreman mı, antrenman mı? İşte detaylar!

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden derlediğimiz bilgilere göre birçok kelimenin doğru yazılışlarını sizler için derlemeye devam ediyoruz. Yazım yanlışı yapmak istemeyen kişiler tereddüte düştüğü kelime ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Antrenman nasıl yazılır sorusunun cevabı da onlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. TDK ile antrenman kelimesinin doğru yazılışını buradan öğrenebilirsiniz.

ANTRENMAN NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''antrenman'' olarak yazılmaktadır. Bu kelimenin cümle içerisinde doğru ve yanlış örneklerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Akşam yapacağımız antrenmana hocamız gelemeyecekmiş.

DOĞRU: Antrenman

YANLIŞ: Antreman

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Antrenman Nasıl Yazılır? TDK ile Antreman Mı Antrenman Mı? İşte Doğru Yazılışı ve Cümle Örnekleri
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