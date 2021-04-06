Antrenman Nasıl Yazılır? TDK ile Antreman Mı Antrenman Mı? İşte Doğru Yazılışı ve Cümle Örnekleri

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden derlediğimiz bilgilere göre birçok kelimenin doğru yazılışlarını sizler için derlemeye devam ediyoruz. Yazım yanlışı yapmak istemeyen kişiler tereddüte düştüğü kelime ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Antrenman nasıl yazılır sorusunun cevabı da onlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. TDK ile antrenman kelimesinin doğru yazılışını buradan öğrenebilirsiniz.

ANTRENMAN NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''antrenman'' olarak yazılmaktadır. Bu kelimenin cümle içerisinde doğru ve yanlış örneklerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Akşam yapacağımız antrenmana hocamız gelemeyecekmiş.

DOĞRU: Antrenman

YANLIŞ: Antreman