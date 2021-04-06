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Giriş Tarihi: 6.4.2021 11:36 Son Güncelleme: 6.4.2021 11:36

? ile Bende Mi Ben De Mi, Birleşik Mi Ayrı Mı? İşte Doğru Yazılışı ve Cümle Örnekleri

Bende Nasıl Yazılır? TDK ile Bende Mi Ben De Mi, Birleşik Mi Ayrı Mı? İşte Doğru Yazılışı ve Cümle Örnekleri

Doğru ve düzgün iletişim için imla ve yazım kuralları çok önemlidir. Hem liselere giriş sınavlarında hem de üniversite sınavlarında de da eklerinin doğru yazımı oldukça değerlidir. Ülkemizde en çok hata yapılan ek "de - da" ekleridir. 'ya göre ? Eğer dahi anlamında kullıyorsanız -de -da ekleri ayrı yazılır, aynı şekilde bağlaç olarak da kullanıyor. Örneğin "Ben de artık futbol oynayacağım." cümlesindeki -de eki doğru yazılmıştır, "Radyoda çalan şarkıy bende çok sevdim" cümlesindeki -de eki ise yanlış yazılmıştır.

İletişimin temellerinden biri de doğru okuma ve doğru yazmadır. Sosyal iletişimin dışında iş yerlerindeki iletişim de kariyer anlamında hangi noktada olacağınızı belirler. Tam da bu noktada bende nasıl yazılır sorusu en çok araştırılan yazım kuralları arasında yer alıyor. Dil bilgisi derslerinde de belirtildiği gibi -de ve -da ekleri dahi anlamında, bağlaç olarak kullanılıyorsa ayrı yazılır. Eğer ait ve sahip olmak anlamındaysa -de va -da ekleri bitişik yazılır.

BENDE NASIL YAZILIR? -DE -DA DOĞRU YAZIM ÖRNEKLERİ

AYRI YAZILAN DE DOĞRU ÖRNEK: Sana hep değer verdim ama benim de bir gururum var.

AYRI YAZILAN DA DOĞRU ÖRNEK: Gerçekleri onlara da teker teker anlattım fakat inanmadılar.

AYRI YAZILAN DE YANLIŞ ÖRNEK: Bu çocuk asla dediklerimi dinlemiyor seninde dediklerini dinlemiyor.

AYRI YAZILAN DA YANLIŞ ÖRNEK: Sen neler söylüyorsun? Yani tüm bu olanların içinde Ahmetde mi var?

BİTİŞİK YAZILAN DE DOĞRU ÖRNEK: Sürekli evde oturmaktan sıkıldın mı? Hiç şikayet etme buna hakkın yok.

BİTİŞİK YAZILAN DA DOĞRU ÖRNEK: Cüzdanımı bulamıyorum arabada unuttum sanırım.

BİTİŞİK YAZILAN DE YANLIŞ ÖRNEK: Eğer oraya gelmemi istemiyorsan seni dışarıdada bekleyebilirim.

BİTİŞİK YAZILAN DA YANLIŞ ÖRNEK: Düzenli olarak izlediğim bazı diziler var. Evlerdede genelde o diziler açık.

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Bende Nasıl Yazılır? TDK ile Bende Mi Ben De Mi, Birleşik Mi Ayrı Mı? İşte Doğru Yazılışı ve Cümle Örnekleri
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