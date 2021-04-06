Birebir Nasıl Yazılır? TDK ile Birebir Mi Bire Bir Mi, Bitişik Mi Ayrı Mı? İşte Doğru Yazılışı ve Cümle Örnekleri

Dilimizde doğru telaffuz ile beraber kelimelerin doğru yazımı da son derece önemlidir. Bir kelimenin yazımı hakkında kararsız kalındığı ise akıllara gelen Türk Dil Kurumu gelmektedir. Bitişik mi yoksa ayrı mı yazıldığı merak edilen sözcüklerden bir tanesi de 'birebir'dir. Tam bu noktada, 'Birebir nasıl yazılır, birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?' sorusunun cevabını araştıranlar haberimizden bu kelimenin doğru yazımı hakkında bilgi edinebilir.

BİREBİR NE DEMEK?

Etkisi kesin olan

İstenildiği gibi, uygun

BİREBİR NASIL YAZILIR? TDK'YE GÖRE BİTİŞİK Mİ, AYRI MI?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre birebir kelimesinin doğru yazılışı birleşiktir. Birebir sözcüğü cümle içerisinde örneklerini de hemen aşağıdan bulabilirsiniz.

BİREBİR KELİMESİ CÜMLE İÇİ DOĞRU KULLANIM ÖRNEKLERİ

Özel derslerimiz birebir olarak verilmektedir.

Birebirde çok güçlü bir futbolcudur.

CÜMLEDE YANLIŞ KULLANIM ÖRNEKLERİ

Seninle bire bir ilgilenemeyeceğim.

Bire bir sana benzemiyor.

Baş başa TDK sözlüğü ile doğru yazımı ve cümle içinde kullanımı: Başbaşa nasıl yazılır, birleşik mi ayrı mı?