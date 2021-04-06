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Haberler Kültür Sanat Haberleri Birebir Nasıl Yazılır? TDK ile Birebir Mi Bire Bir Mi, Bitişik Mi Ayrı Mı? İşte Doğru Yazılışı ve Cümle Örnekleri
Giriş Tarihi: 6.4.2021 11:37 Son Güncelleme: 6.4.2021 11:38

? TDK ile Birebir Mi Bire Bir Mi, Bitişik Mi Ayrı Mı? İşte Doğru Yazılışı ve Cümle Örnekleri

Birebir Nasıl Yazılır? TDK ile Birebir Mi Bire Bir Mi, Bitişik Mi Ayrı Mı? İşte Doğru Yazılışı ve Cümle Örnekleri

Türkçe'de kelimelerin doğru telaffuzu kadar yazımı da önem arz etmektedir. Hiçbir vatandaş, bitişik bir kelimeyi ayrı, ayrı bir kelimeyi birleşik olarak yazmak istemez. Bu yönde, 'birebir' sözcüğü de en çok sorgulananlardan arasında bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu (TDK), resmi internet sitesi üzerinden birebir kelimesinin doğru yazımı hakkında bilgi vermiştir. Peki, TDK'ye göre ? Birebir sözcüğü bitişik mi, ayrı mı yazılır? İşte, doğru yazılışı...

Dilimizde doğru telaffuz ile beraber kelimelerin doğru yazımı da son derece önemlidir. Bir kelimenin yazımı hakkında kararsız kalındığı ise akıllara gelen Türk Dil Kurumu gelmektedir. Bitişik mi yoksa ayrı mı yazıldığı merak edilen sözcüklerden bir tanesi de 'birebir'dir. Tam bu noktada, 'Birebir nasıl yazılır, birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?' sorusunun cevabını araştıranlar haberimizden bu kelimenin doğru yazımı hakkında bilgi edinebilir.

BİREBİR NE DEMEK?

  • Etkisi kesin olan
  • İstenildiği gibi, uygun

BİREBİR NASIL YAZILIR? TDK'YE GÖRE BİTİŞİK Mİ, AYRI MI?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre birebir kelimesinin doğru yazılışı birleşiktir. Birebir sözcüğü cümle içerisinde örneklerini de hemen aşağıdan bulabilirsiniz.

BİREBİR KELİMESİ CÜMLE İÇİ DOĞRU KULLANIM ÖRNEKLERİ

  • Özel derslerimiz birebir olarak verilmektedir.
  • Birebirde çok güçlü bir futbolcudur.

CÜMLEDE YANLIŞ KULLANIM ÖRNEKLERİ

  • Seninle bire bir ilgilenemeyeceğim.
  • Bire bir sana benzemiyor.
Baş başa TDK sözlüğü ile doğru yazımı ve cümle içinde kullanımı: Başbaşa nasıl yazılır, birleşik mi ayrı mı?

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Birebir Nasıl Yazılır? TDK ile Birebir Mi Bire Bir Mi, Bitişik Mi Ayrı Mı? İşte Doğru Yazılışı ve Cümle Örnekleri
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