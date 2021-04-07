Birçok Nasıl Yazılır? TDK ile Bir Çok Mu Birçok Mu, Birleşik Mi Ayrı Mı? İşte Doğru Yazılışı

Günümüzün temel problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Yazımı hatalı olan kelimeler bilgi kirliliğini de beraberinde getirir. Türk Dil Kurumu ise bu problemin önüne geçmek için resmi internet sitesinden sunduğu çevrimiçi sözlük ile tüm kelimelerin doğru yazımını sorgulama fırsatı tanıyor. Birçok nasıl yazılır sorusu da bu nokta merak edilenlerden birisidir. TDK yazımı birçok mu, bir çok mu? TDK'ye göre birçok nasıl yazılır? Ayrı mı, birleşik mi?

Birçok Nasıl Yazılır?

Yazımı hatalı olarak en çok karşımıza çıkan sözcüklerden birisidir. Türk Dil Kurumu'na göre birçok doğru yazılışı ve cümle içinde yer alan örneklere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

TDK Yazımı Birçok Mu, Bir Çok Mu?

Türk Dil Kurumu'nda yer alan bilgilere göre 'birçok' birleşik olarak yazılmalıdır. Ayrı olarak karşımıza hatalı çıkan kelimelerden birisidir.

Birçok (doğru kullanım)

Bir çok ( hatalı kullanım)

Birçok Doğru Yazılışı

Birçok sınava girdim ama bu kadar zor olanını hiç görmedim. Doğru

Bir çok kez hata yapmış olsa da sonunda ders çıkardı. Yanlış

Avrupa'da boy gösteren birçok takımın içinde temsilcilerimiz de yer alıyor. Doğru

Sınavda bir çok soruda kararsız kaldığım için soru kitapçığını boş bıraktım. Yanlış

Almanya'da yaşayan birçok Türk vatandaşımız bulunuyor. Doğru

Bir çok defa uyarmamıza rağmen hala aynı hataları tekrar ediyor. Yanlış