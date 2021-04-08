Birşey Nasıl Yazılır? Birşey Mi Bir Şey Mi, Birleşik Mi Ayrı Mı? TDK ile Doğru Yazılışı ve Cümle Örnekleri

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce vatandaş bazı kelimelerin doğru yazılışı ile ilgili doğru bilgiyi aramaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. Vatandaşlar gün içerisinde bu tür kelimelerin doğru yazımını araştırılmaktadır. En çok tereddütte düşülen kelimelerden bir tanesi de "bir şey'' olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki, bir şey nasıl yazılır? TDK'ye göre bir şey birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

BİR ŞEY NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu yani TDK'nın resmi sitesine göre Bir şey kelimesinin fiil hali "iyilik veya kötülükte bulunmak" anlamına gelmektedir. Bir şey kelimesi ayrı yazıldığından TDK sitesinde birşey sözcüğü bulunmamaktadır. Günümüzde birçok kişinin yazımını karıştırdığı kelimeler arasında yer alan "bir şey" kelimesi ile ilgili olarak bir şey mi birşey mi gibi araştırmalar yapılıyordu. İşte bu kelimenin doğru yazımı…

BİR ŞEY BİRLEŞİK Mİ, AYRI MI YAZILIR?

Ayrı olarak yazılması gereken bu sözcüğün yazımı birçok insan tarafından günlük hayatta çoğu kez karıştırılsa da TDK'nın resmi sitesinde yer alan bilgiye göre bu kelime ayrı yazılmaktadır.

Ne zaman birşey aklıma gelse yolu hep senin yoluna çıkıyor. (YANLIŞ)

O size hiçbir şey yapamaz. Ben ona bir şey yaptım mı? (DOĞRU)

Arkadaşlarıyla bişeyler yemek için dışarı çıkmış. (YANLIŞ)

Ali ile Mustafa aralarında bir şey konuşuyorlardı. (DOĞRU)

BİR ŞEY Mİ BİRŞEY Mİ?

Bişey (Yanlış kullanım)

Bir şey (Doğru kullanım)

BİR ŞEY YAPMAK NE DEMEK? TÜRK DİL KURUMU

Türk Dil Kurumu yani TDK'nın resmi sitesinde yer alan anlatıma göre bir şey; iyilik veya kötülükte bulunmak şeklinde tanımlanmaktadır.

Her Zaman Nasıl Yazılır? TDK Sözlüğü'ne Göre Her Zaman Birleşik Mi Ayrı Mı Yazılır? Doğru Yazımı ve Cümle Örnekleri