‘Muallim’ filmine ABD’den 5 ödül

20. yüzyılın başlarında Fransa'da eğitim aldıktan sonra döndüğü Anadolu'da kendi değerleriyle yüzleşen öğretmen Ali'yi anlatan "Muallim" filmi, American Golden Picture Uluslararası Film Festivali'nde en iyi film ve en iyi yönetmen dahil 5 ödül kazandı. Yönetmenliğini Müslim Şahin'in yaptığı filmin yapımcısı Halit Arabacı, filmde 2. Abdülhamid Han döneminde Fransa'da mühendislik eğitimi alan, kendi toprağına, insanına yabancılaşan gencin özüne ve değerlerine dönüşünün hikâyesinin anlatıldığını belirterek, "Katıldığı ilk festivalden 5 birincilik ödülü alan filmimiz bizi gururlandırdı" dedi. AA