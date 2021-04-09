Rekor sayıda filmin kıyasıya yarıştığı ve değerlendirildiği festivalde sinemaseverler bir araya geldi. Dev jüri kadrosu ile birbirinden ünlü isimlerin damga vurduğu festival, görkemli bir gala gecesi ve ödül törenine sahne oldu. Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından geleneksel hale getirilen festival ile Gaziantep'te sinema rüzgârı esti.

JÜRİDE DEV İSİMLER

Kurmaca ve Belgesel kategorilerinde ilk üçe giren filmlerin yanı sıra İstiklal Marşı 100. Yıl Özel Ödülü, Hasan Kalyoncu Özel Ödülü, Sadri Alışık Özel Ödülü ve Mansiyon Ödülleri olmak üzere toplam 12 ödül sahibini buldu. HKÜ ev sahipliğinde gerçekleşen festival, kurmaca ve belgesel kategorilerinde yurt içi ve yurt dışından katılan tüm üniversite öğrencilerine açık olarak yapıldı. Geleceğin yönetmenlerinin yarıştığı festivale, 32 ülkeden yüzlerce öğrenci ve 200'ü aşkın film başvurdu. Sinema atölyeleri ve ünlü söyleşilerinin yer aldığı festivalin jüri başkanlığını, ünlü yapımcı Timur Savcı üstlendi. Festivalin jüri üyeleri arasında ünlü sanatçılar Perihan Savaş, Kerem Alışık, Fadik Sevin Atasoy, Murat Ünalmış, gazeteci ve televizyoncu Gülay Afşar ve Dr. Öğretim Üyesi Andreas Treske yer aldı.

Hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilen ve alınan önlemlerle Covid-19 riskinin en aza indirildiği festival, üç gün sürdü. Farklı ülkelerden filmleriyle festivale katılan öğrenciler, zengin içeriklerin yer aldığı festivalde, sinemanın mutfağına göz atma fırsatı bulurken, düzenlenen görkemli gala gecesi ve ödül töreni ile ödüller sahiplerini buldu.

ÖDÜLLERİ ÜNLÜ İSİMLER VERDİ

Usta isimlerin jüri üyeliğiyle gerçekleşen festivalin ödül töreninde, Jüri Başkanı Timur Savcı Belgesel dalı birincilik, jüri üyesi Kerem Alışık Kurmaca dalı birincilik ve Sadri Alışık Özel Ödülünü, Perihan Savaş İstiklal Marşı 100. Yıl Özel Ödülünü, jüri üyesi Fadik Sevin Atasoy Kurmaca dalı üçüncülük ödülünü takdim etti.

GÜNDÜZ SÖYLEŞİ AKŞAM ÖDÜL TÖRENİ

HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde başlayan ve sunuculuğunu Sabah Gazetesi Yazarı Funda Karayel'in yaptığı gala gecesi ve ödül töreninin açılışında; HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ve HKÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan konuştu.

Festivalin jüri başkanlığını üstlenen Timur Savcı, jüri üyesi Kerem Alışık ile birlikte tören öncesi Hasan Kalyoncu Üniversitesinde sınırlı sayıda kişinin katıldığı keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Perihan Savaş, Fadik Sevin Atasoy ayrı olarak düzenledikleri söyleşilerle öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Festivalin jüri üyesi Televizyoncu ve Gazeteci Gülay Afşar ise söyleşisini online olarak gerçekleştirdi.

"SANATIN İYİLEŞTİRİCİ VE BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ"

Tüm dünyanın ve ülkemizin zorlu bir pandemi sürecinden geçtiği böyle bir dönemde, sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünün bilinciyle, beş yıl önce başlattığımız ve çok kısa sürede uluslararası nitelik kazanarak büyüyen festivalimizi sizlerle yeniden buluşmasının önemli olduğunu biliyorum diyen Haluk Kalyoncu, 'geleceğin sinemacılarına, yapımcı ve yönetmenlerine' verdiği desteğin bir göstergesi olan festivalin, öğrencilerin yeteneklerini keşfederek kendilerini geliştirdiği, sektörün duayenleriyle buluştuğu önemli ve çok değerli bir kültür-sanat etkinliği olduğunu ifade etti.

12 FİLME ÖDÜL

Altın Baklava Film Festivalinde "Kurmaca" ve "Belgesel" kategorilerinde 12 film, ödüle layık görüldü. VI. Altın Baklava Film Festivali Kurmaca Kategorisinde Yönetmenliğini Andy Hhawleandrei Tache'nin yaptığı "Parallel Worlds" filmi birinci, Yönetmenliğini Ahmet Toğaç'ın yaptığı "Kulak Misafiri" filmi ikinci, yönetmenliğini Corentin Capelle'nin yaptığı "Badıluck" filmi ise üçüncü oldu. Kurmaca Dalı Jüri Özel ödülü, yönetmenliğini Krasimir Kalushev'in yaptığı "Jivot (Life)" filmine verilirken, Kurmaca Dalı Mansiyon Ödülünü ise "Shashel" filmi ile Yönetmen Anastasia Zhura ve "İllusion Bleue" filmi ile Yönetmen Tea Tannoury paylaştı.

Belgesel kategorisinde ise birincilik ödülünü "TülüTabaklar-Ölümsüz Kahramanlar" filmi ile Yönetmen Yasin Öztürk, ikincilik ödülünü "Yaylacı" filmi ile Yönetmen Fatih Ertekin, üçüncülük ödülünü "Afrikalı Uşaklar" filmi ile Yönetmen Bayram Fidanboy aldı. Belgesel Dalı Jüri Özel ödülünün sahibi, "With Slight Steps" filmi ile Yönetmen Guy Hodes'in olurken, Belgesel Dalı Mansiyon Ödülü "Başka Vatanımız Yok" Filmi ile Yönetmen Bayram Küçük'e verildi

ÖZEL ÖDÜLLER GECEYE DAMGA VURDU

Sürpriz özel ödüllerle, genç yönetmenlerin önünü açan festivalde, bu yıl verilen özel ödüller hem gururlandırdı hem duygulandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. yılı münasebetiyle ilan edilen İstiklal Marşı Yılı kapsamında bu yıl başvurular arasında yer alan belgesel kategorisinde bir film, İstiklal Marşı 100. Yıl Özel Ödülüne layık görüldü. "Korkma" filmi ile Yönetmen İsmail Kurt'a, İstiklal Marşı 100. Yıl Özel Ödülü'nü Perihan Savaş verdi.

Sürpriz içeriği ile katılımcılara unutulmaz anlar yaşatan Festivalde, yakın zamanda 96. yaşı kutlanan Türk Sineması'nın unutulmaz oyuncusu Tiyatrocu ve Komedyen Sadri Alışık anısına özel ödül verildi. Sadri Alışık Özel Ödülü "Krampon" filmine verilirken, Yönetmen Abdullah Şahin ödülünü, Festivalin jüri üyeliğini üstlenen ünlü oyuncu Kerem Alışık'ın elinden aldı. 2008 yılında HKÜ'nün temellerini atarak ülkeye, bölgeye ve şehre kıymetli bir eser bırakan Merhum Hasan Kalyoncu anısına her yıl verilen 'Hasan Kalyoncu Özel Ödülü Yönetmenliğini Mehmet Emin Düzcan'ın yaptığı "Dip Ses" filminin oldu. Ödülü, Haluk Kalyoncu takdim etti. Altın Baklava Film Akademisi VI. Uluslararası Öğrenci Film Festivali Gala Gecesi ve Ödül Töreni, pasta kesimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.