Üsküdar'da tarihe sanatsal bir yolculuk

Üsküdar Belediyesi, İstanbulluları tarih yolculuğuna çıkaran sanat sergilerine bir yenisini daha eklendi. Koleksiyoner Yusuf İyilik, 3 kıtaya yayılmış Osmanlı dönemine ait kıyafet, aksesuar ve gündelik hayata yön veren eşyaları ailelerden ve antikacılardan toplayıp Türkiye'ye getirdi. Üsküdar Belediyesi de bu tarihi eserleri 'Kalbe Dokunan İlmek Sergisi' ile Nevmekan Sahil'de vatandaşların beğenisine sunuldu.



Serginin açılışına Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'da katılım sağladı. Vatandaşların maske ve sosyal yürüyüş kuralları ağırlandığı sergide, koleksiyoner Yusuf İyilik, Başkan Türkmen ve Bakan Yardımcısı Yavuz'a hediyelerini takdim etti. Serginin açılış kurdelesini kesen Başkan Türkmen, sonrasında Bakan Yardımcısı ile birlikte sergi gezdi.



3 BİNDEN FAZLA PARÇA YER ALIYOR



Kalbe Dokunan İlmek Sergisi'nde, Osmanlı'nın tarihi ve kültürel zenginliğini yansıtan tekstil ürünlerinin yanı sıra ütü sobası, dikiş makinesi, fener, ayna, takı ve kemer gibi Osmanlı Günlük kullanım eşyalarına yer verildi. Yüzlerce parçadan oluşan Osmanlı dönemi tekstil ürünleri arasında Türkiye'nin yörelerine ait gelin ve damat kıyafetleri dikkat çekerken, yöresine göre uzmanlar tarafından eşleştirilen giysiler, cansız mankenlere giydirilerek sergilendi. Osmanlı ile özdeşleşen dival işlemelerinden oluşan bindallılar, elbiseler, bohçalar, yatak örtüleri ve sedir takımları ile Türk işi bildirilerinin sunulduğu sergi, yörelerine göre tasnif edilmiş 3 bini aşkın parçadan oluşuyor.



'TARİHÇİLERİN SANATÇILARIN VE HALKIMIZIN HİZMETİNDE'



Sergi açılışında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Koleksiyoner Yusuf İyilik'in 3 kıtadan derleyip Osmanlı giyiminden elde ettiği güzel bir sergi gerçekleştiriliyor. Bu sergi adına paylaşmamız gereken en önemli nokta şudur, giysi deyince aklımıza sadece giyinmek, örtünmek gelmiyor. Bugün bir milletin kültürü, coğrafyasının iklimini, estetik anlayışını ve dini anlayışını göstermesi yönünden önemli bir alışkanlıktır. Bizimde geleneklerimizde, köklerimizde var olan bu estetik anlayışını yansıtan çok güzel bir sergi. Osmanlı dönemine ait başkalarının, motiflerinin muhafaza ederek ya da bozulmuş olanları restore ederek burada tarihçilerin, sanatçıların ve halkımızın hizmetine sunuyoruz. Vatandaşlarımız bu zenginliği görecekler ve tarihi olanakları bir kat daha anlayacak diye düşünüyoruz "dedi.