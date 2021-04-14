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Haberler Kültür Sanat Haberleri Başbaşa Nasıl Yazılır? TDK ile Başbaşa Mı Baş Başa Mı, Birleşik Mi Ayrı Mı? Doğru Yazılışı ve Cümle Örnekleri
Giriş Tarihi: 14.4.2021 11:52 Son Güncelleme: 14.4.2021 11:52

Nasıl Yazılır? ile Başbaşa Mı Baş Başa Mı, Birleşik Mi Ayrı Mı? Doğru Yazılışı ve Cümle Örnekleri

Başbaşa Nasıl Yazılır? TDK ile Başbaşa Mı Baş Başa Mı, Birleşik Mi Ayrı Mı? Doğru Yazılışı ve Cümle Örnekleri

’nun sitesinden en çok sorgulanan kelimeler arasında yer alır. Günümüzde birleşik kelimelerde görülen hatalara bakıldığında bu sözcüğe de sıkça rastlanmaktadır. nasıl yazılır sorusunun cevabına haberimizde yer verdik. Türk Dil Kurumu () sitesinden alınan bilgilere göre Başbaşa birleşik mi, ayrı mı yazılır? Başbaşa kelimesi ile ilgili cümle içerisinde doğru ve yanlış örneklere bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte TDK ile Başbaşa sözcüğü doğru yazımı!

Günümüzün en temel problemlerinden olan yazım yanlışlarını en aza indirebilmek için uzmanlar sık sık kitap okunması gerektiğini tavsiye etmektedir. Okunulan kitaplar sayesinde kelime haznesi genişler ve doğru yazılışlar ise zihinde yer eder. Günümüzde birleşik kelimelerde görülen hatalara bakıldığında ''başbaşa'' sözcüğüne de sıkça rastlanmaktadır. Başbaşa birleşik mi, ayrı mı yazılır diyerek kararsız kaldıysanız doğru yerdesiniz. Peki, başbaşa nasıl yazılır? İşte TDK ile doğru yazımı!

BAŞBAŞA NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre başbaşa nasıl yazılır sorusunun cevabına haberimizde yer verdik. Başbaşa kelimesi ile ilgili cümle içinde kullanılmış doğru ve yanlış örnekleri de buradan görebilirsiniz.

BAŞBAŞA BİRLEŞİK Mİ, AYRI MI YAZILIR?

TDK'ye göre ''başbaşa'' birleşik olarak yazılmalıdır.

Başbaşa (doğru kullanım)

Baş başa (hatalı kullanım)

BAŞBAŞA İLE İLGİLİ DOĞRU ÖRNEKLER

Evlilik yıldönümü için başbaşa bir yemek planı yapıyorum. Doğru

İki zıt karakterin baş başa bir ortamda kalması hiç doğru değil. Yanlış

Başbaşa geçen her anımız o kadar güzel ki… Doğru

Bu akşam baş başa sinemaya gitmeye ne dersin? Yanlış

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Başbaşa Nasıl Yazılır? TDK ile Başbaşa Mı Baş Başa Mı, Birleşik Mi Ayrı Mı? Doğru Yazılışı ve Cümle Örnekleri
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