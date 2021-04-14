Belçikalı flüt sanatçısı Tazelenme Ünivresitesi öğrencilerine konser verdi

Belçikalı dünyaca ünlü flüt profesörü Berten D'Hollander, Akdeniz Üniversitesi'ne bağlı Tazelenme Üniversitesi'nin davetlisi olarak Antalya'ya geldi. Üniversite öğrencilerine online zoom dersi verdi. 13 Nisan tarihinde özel bir televizyon aracılığı ile Antalya Devleti Senfoni Orkestrası Flüt Sanatçısı Lelya Bayramoğulları, Arp Sanatçısı Aslıhan Güngör eşliğinde canlı TV konseri verdi. Farklı dönem bestecilerinin eserlerinden oluşan konserini Aşık Veysel'in 'Uzun İnce bir yoldayım' ile tamamladı. Konser Bahara Merhaba adı ile Türkiye-Japonya dostluk konseri oldu.

JAPONYADAN DA İZLENDİ

Yerel televizyonda canlı olarak aynı zamanda Japonya da izlenen konser büyük ilgi gördü. Antalya Devleti Senfoni Orkestrası Flüt Sanatçısı Lelya Bayramoğulları Türkiye'nin Japonya ile bahar bayramı kapsamında uzun yıllardır böyle bir etkinliği olduğunu konserinde bu kapsamda gerçekleştiğini kaydetti. Prof. Berten, dünyanın içinde olduğu bu zor dönemde Türk sanatçıları ile müzik yapmaktan büyük onur duyduğunu söyledi. Bir de üniversitesi için bir work-shop yapacak olan Prof. Berten, Akdeniz Üniversitesi Tazelenme Üniversitesi kurucu Prof. İsmail Tufan'a teşekkürlerini sundu.