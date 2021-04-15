Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Kültür Sanat Haberleri Dünya Sanat Günü’nde Hilâl-i Ahmer Kadınları’na ithafen bir sergi düzenlendi
Giriş Tarihi: 15.4.2021 16:36

Dünya Sanat Günü’nde Hilâl-i Ahmer Kadınları’na ithafen bir sergi düzenlendi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Dünya Sanat Günü’nde Hilâl-i Ahmer Kadınları’na ithafen bir sergi düzenlendi

İyilik İçin Sanat Derneği ve iş birliğiyle  Hilâl-i Ahmer Kadınları’na ithafen bir sergi düzenlendi.

İyilik İçin Sanat Derneği ve Türk Kızılay Derneği iş birliğiyle Hilâl-i Ahmer Kadınları'na ithafen bir sergi düzenlendi.

Türkiye'de sanat ortamının gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan, sergilerden elde ettiği gelirle sanatçıları destekleyen İyilik İçin Sanat Derneği, Türk Kızılay'ı İstanbul Büyükşehir Şube iş birliği ile 15 Nisan Dünya Sanat Günü'nde Yedikuledeki Atölye Cer'de Hilâl-i Ahmer Kadınları'na ithafen bir sergi düzenlendi.



Türk Kızılay İstanbul Büyükşehir Şube İl Başkanı Kadem Ekşi, Türk Kızılay İstanbul Büyükşehir Şube Kadın Kolları İl Başkanı Nilhan Kösen Ayan ve İyilik İçin Sanat Derneği Başkanı Selin Bozkurt'un katılımı ile serginin açılışı gerçekleştirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dünya Sanat Günü’nde Hilâl-i Ahmer Kadınları’na ithafen bir sergi düzenlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA