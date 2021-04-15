Dünya Sanat Günü’nde Hilâl-i Ahmer Kadınları’na ithafen bir sergi düzenlendi

İyilik İçin Sanat Derneği ve Türk Kızılay Derneği iş birliğiyle Hilâl-i Ahmer Kadınları'na ithafen bir sergi düzenlendi.



Türkiye'de sanat ortamının gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan, sergilerden elde ettiği gelirle sanatçıları destekleyen İyilik İçin Sanat Derneği, Türk Kızılay'ı İstanbul Büyükşehir Şube iş birliği ile 15 Nisan Dünya Sanat Günü'nde Yedikuledeki Atölye Cer'de Hilâl-i Ahmer Kadınları'na ithafen bir sergi düzenlendi.





Türk Kızılay İstanbul Büyükşehir Şube İl Başkanı Kadem Ekşi, Türk Kızılay İstanbul Büyükşehir Şube Kadın Kolları İl Başkanı Nilhan Kösen Ayan ve İyilik İçin Sanat Derneği Başkanı Selin Bozkurt'un katılımı ile serginin açılışı gerçekleştirildi.