El Ele Nasıl Yazılır? TDK ile Elele Birleşik Mi Ayrı Mı Yazılır? İşte Doğru Yazılışı ve Cümle Örnekleri

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Bu birleşik kelimenin doğru yazılışı konusunda birçok kişi hataya düşüyor. Hal böyle olunca da günümüzün en önemli problemlerinden birisi olan yazım hataları ortaya çıkıyor. TDK'ye göre ''el ele nasıl yazılır'' sorusunun cevabı da yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Peki, el ele nasıl yazılır? Bitişik mi, ayrı mı? İşte ayrıntılar…

EL ELE NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre ''el ele'' kelimesi ayrı olarak yazılır. Günümüzde bu kelime birleşik olarak yanlış yazılabilmektedir.

ÖRNEKLER

El ele verdiğimizde kimse karşımızda duramaz.

Bu işin üstesinden el ele verirsek gelebiliriz.

El ele tutuşup, parklarda dolaştığımız günleri çok özledim