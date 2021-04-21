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Giriş Tarihi: 21.4.2021 11:51 Son Güncelleme: 21.4.2021 11:51

? ile Boşver Birleşik Mi Ayrı Mı Yazılır? İşte Doğru Yazılışı ve Cümle Örnekleri

Boşver Nasıl Yazılır? TDK ile Boşver Birleşik Mi Ayrı Mı Yazılır? İşte Doğru Yazılışı ve Cümle Örnekleri

Türkçe’de birçok kelimenin yanlış olarak yazılması bilgi kirliliğini de beraberinde getirir. Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, yazım hatalarını en aza indirebilmek için vatandaşların hizmetine sunulmuştur. Buradan dilediğiniz kelimeyi sorgulama imkânına sahip olduğunuz gibi birçok kelimenin doğru yazımına bu başlık altından da ulaşabilirsiniz. sorusu da bu konuda en çok araştırılanların başında gelir. Boş ver birleşik mi, ayrı mı yazılır diyerek kararsız kalanlar detaylı bilgilere buradan ulaşabilirler. Peki, ’ye göre Boşver nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumu, yazım kılavuzu ile birçok kelimenin doğru anlamına ulaşabilme imkânı sağlanıyor. Her gün yanlış yazıldığı düşünülen yüzlerce kelimenin doğru yazımı araştırılıyor. Bu kapsamda Boşver nasıl yazılır sorusu da en çok merak edilenlerden bir tanesi olarak dikkat çekiyor. TDK'den alınan bilgilere göre Boşver kelimesinin doğru yazılışına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki, Boşver birleşik mi, ayrı mı yazılır? İşte detaylar

BOŞVER NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesini her gün birçok kişi bu sorunun yanıtına ulaşmak için ziyaret ediyor. Boşver nasıl yazılır diye merak ettiyseniz bu başlık altından da detaylı bilgilere ulaşabileceksiniz. Boşver kelimesi ile ilgili cümle içinde kullanılmış doğru ve yanlış örnekler şöyle;

BOŞVER BİRLEŞİK Mİ, AYRI MI YAZILIR?

Birçok kişinin birleşik olarak yazdığı bu sözcük ayrı olarak yazılmalıdır. Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinde doğru yazımı ayrı olarak görünmektedir.

Boş ver (doğru kullanım)

Boşver (hatalı kullanım)

BOŞVER İLE İLGİLİ CÜMLE ÖRNEKLERİ

Her şeye boş ver diyerek umursamaz bir tavır sergiliyor. Doğru

Sorduğum soruyu boşver diyerek geçiştirdi. Yanlış

Neden her sorduğum soruya boş ver diyerek geçiyorsun? Doğru

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Boşver Nasıl Yazılır? TDK ile Boşver Birleşik Mi Ayrı Mı Yazılır? İşte Doğru Yazılışı ve Cümle Örnekleri
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