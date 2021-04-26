Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş unutulmaz türküleriyle anıldı

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 2012 yılında aramızdan ayrılan Abdallık geleneğinin son büyük temsilcisi olarak bilinen ve 'Bozkırın Tezenesi' lakabıyla herkesin gönlünde yer edinen Halk Ozanı Neşet Ertaş adına anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası (MDOB) ve Korosu'nun düzenlediği Senfonik Neşet Ertaş Türküleri Konseri, TRT Müzik ekranlarında canlı olarak yayınlandı.

Akdeniz Belediyesi'nin katkılarıyla, sevenleri ve hayranları, 25 Eylül 2012 tarihinde aramızdan ayrılan, bu toprakların sesi ve Bozkırın Tezenesi'nin unutulmaz türkülerini, MDOB sanatçılarından dinleme, Halk Ozanı ve gönül insanı Neşet Ertaş'ı bir kez daha yâd etme fırsatı buldu.