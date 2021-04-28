Sözcük Eş Anlamlısı - Sözcük Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Bir ya da birden çok heceden oluşan, cümle kurmaya yarayan ve belirli bir anlamı olan dil öğesine sözcük denir. Sözcük Türkçe'de sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Sözcük bazı yerlerde eş anlamlısı ile kullanıldığı için yazı içerisinde sözcük yerine eş anlamlısını görebilirsiniz. Sözcük kelimesinin eş anlamlısı nedir? İşte sözcük kelimesi eş anlamlısı ve tüm ayrıntılar...

SÖZCÜK EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Tek başına anlamlı olan, birbirine bağlı cümleleri oluşturan, ses değeri taşıyan dil öğesine sözcük denir. Arapça kökenli olan sözcük "söylenen şey, söz" manasına gelir. Türkçede tespit edildiği ilk kaynak 1300 civarına tarihlenen Mukaddimetü'l-Edeb adlı eserin tercümesindedir.

SÖZCÜK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Sözcük eş anlamlısı kelimedir. Eş anlamlı kelimeler anlam bakımından aynı olan ve o kelime yerine kullanılan dil öğeleridir. Sözcüğün eş anlamlısı da kelime olarak belirlenmiştir. Kelimenin eş anlamlısı ile ilgili detaylara Türk Dil Kurumu'ndan ulaşabilirsiniz. "Kelime" anlamında kullanımına dair ilk kayıt 1959'da rastlanmaktadır. Sözcük kelimesi TDK sözlüğünün 1969 basımından öncesindeki sözlüklerde yer almadığını da belirtelim.

SÖZCÜK CÜMLE İÇİ KULLANIMI!

Mektubundaki her sözcüğün sanki gizli birer anlamı var gibiydi.