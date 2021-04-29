Kahta'nın bademi, narı, bademli irmik helvası ve bulgur pilavına coğrafi işaret belgesi verildi

Kahta Kaymakamı Abdil Koç, düzenlenen basın toplantısında, kaymakamlık olarak yaptıkları çalışmaların olumlu sonuçlandığını, 4 ürüne coğrafi işaret aldıklarını belirtti.

Kahta ilçesinin bademi, narı, bademli irmik helvası ve bulgur pilavına Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesi verildiğini anlatan şöyle konuştu:

"Ürünlerimizin iki tanesi menşe unvanı, iki tanesi de mahreç unvanı aldı. Bu ürünler için mutlaka Kahta ilçesinde yetişen ürünlerin kullanılması gerekmektedir. Bu dört ürünümüzün artık ilçemize ait olduğunu tescil etmiş bulunmaktayız. Devletin resmi kurumu başvurumuzu kabul etti ve belgelerimizi verdi. Bu ürünlerin Kahta'ya ve ilçemizin tanıtımına büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu çalışmada emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ise ürünlerin tescil edilmesinde büyük çaba gösteren başta Kaymakam Abdil Koç ve proje ekibine teşekkür etti.