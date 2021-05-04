İstanbul Akademi dergisinin “Mehmet Âkif Özel Sayısı” yayımlandı

SÖYLEŞİLER VE UFUK AÇICI DEĞERLENDİRMELER

Derginin Mehmet Âkif özel sayısının ilk sayfalarında Âkif'in torunu Selma Argon ile Funda Özsoy Erdoğan'ın yaptığı çok değerli bir söyleşi yer alıyor. Sayının diğer röportajı ise Mehmet Âkif, Tutuşmuş Bir Yürek, Adanmış Bir Hayat kitabının yazarı Âlim Kahraman ile yapılmış. Kahraman, Âkif'in farklı yönlerine ışık tutan bu söyleşide Emel Nermin Temel'in sorularını cevaplıyor.

Dergide Âkif'in daha önce keşfedilmemiş Konya konuşmasının detaylarını ilk defa okurlarla paylaşan, Tahsin Yıldırım'ın makalesinin özellikle altını çizmek gerekir. Ali Ayçil'in ve Salih Uçak'ın Âkif'in şiirine farklı bakış açıları getiren incelemeleri ile Recep Seyhan'ın Âkif şiirinin özünde yer alan manzum hikâyeler üzerine incelemesi çok dikkatli okunması gereken yazılardan. Ayrıca Ahmet Yapıcı'nın Âkif'in Millî Mücadele yıllarındaki katkılarını anlattığı "Mehmet Âkif ve Millî Mücadele" makalesi ile Nazmi Yıldırım'ın "Mehmet Âkif'in Gelenek ve Yeniliğe Bakışı"nı anlattığı makalesi de Âkif üzerine yapılmış önemli tespitleri içeriyor.

MEHMET ÂKİF'İN FARKLI YÖNLERİ

Dergide Âkif ve İstiklal Marşı üzerine çok değerli denemelere de yer verilmekte. Özellikle bir zamanlar Türk Edebiyatı dergisi yazı işleri müdürlüğünü de yapmış olan emekli öğretmen yazar Ayla Ağabegüm'ün 1980'li yıllarda 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin resmî olarak anılmasına vesile olan hatırası mutlaka okunmalı. Aziz Erdoğan'ın Asım'ın neslini anlattığı, Mustafa Uçurum'un İstiklal Marşı coşkusunu dillendirdiği, Mustafa Uslu'nun Âkif'in güzel ahlakına vurgu yaptığı yazıları ile Yusuf Dursun, Hüseyin Akın, İsmail Zorba, İhsan Ayal, Ahmet Pak, Ali Oktay Özbayrak, Gökalp İbaç, Cumali Sever'in denemeleri, Âkif'i farklı yönleri ile bize anlatıyor. Ayrıca Keziban Yıldırım Özcan da Aziz Erdoğan'ın bu yıl yayımlanan ve Âkif'in bir şiirinden esinlenerek yazdığı romanı Dirvas üzerine bir incelemesi ile yer alıyor bu sayıda.

Bestami Yazgan, Cengizhan Orakçı, Mahmut Topbaşlı ve Ziya Karatekin de derginin Mehmet Âkif özel sayısına şiirleri ile katkıda bulunuyorlar. İstiklal Marşı'nı milletine hediye eden faziletli şairimiz Mehmet Âkif'e bir vefa niyetine özenle hazırlanan İstanbul Akademi dergisinin 3.sayısı yıllarca okunmayı hak edecek bir emeğin ürünü. Bu emeğin, özverili çalışmanın alın terini derginin sayfalarında gezinen herkes hissedecektir.