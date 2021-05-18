Sanat müzesi geçmiş ve gelecek arasında güçlü köprü kuruyorlar

Yakın Doğu Oluşumu'nun 2018'de kurduğu Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile KKTC kültür ve sanat yaşamına büyük bir hareketlilik kazandıran Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Günsel Ofis Müzesi, Surlariçi Şehir Müzesi, Günsel Sanat Müzesi, Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi, Denizcilik Tarihi Müzesi, Bıçak ve Kılıç Müzesi, Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi ile tarihi, sanatı, teknolojiyi, bilimi ve kültürü toplum hayatının vazgeçilmez parçalarından biri haline getirmeyi amaçlıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü, açılışı yapılan yeni heykellerle sanatla bütünleşmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde açılan Hürriyet Anıtı, Haberciler Anıtı ve Teknoloji Avcısı Anıtı'nın ardından 14 Türki cumhuriyet ve topluluklarını simgeleyen 30 bronz heykel hazırlanan özel alana yerleştirildi. Böylece Yakın Doğu Üniversitesi Heykel Atölyesinde tamamlanarak kampüs içerisinde sergilenen anıt heykellerin sayısı 200'e yaklaştı.

Bu sayıya, kampüs dışında KKTC sokaklarını süsleyen heykeller ve müzelerde sergilenen anıt heykeller de eklendiğinde Yakın Doğu Üniversitesi Heykel Atölyesinin tamamladığı heykellerin sayısı 500'ün üzerine çıkıyor. Farklı alanlarda boy gösteren heykeller, sanatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde günlük hayatın bir parçası haline getiriyor.