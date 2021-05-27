Eş Anlamlı Kelimeler Tablosu - Türkçe’de En Çok Kullanılan Eş Anlamlı Sözcükler Hangileridir?

Eş anlamlı kelimeler aynı anlamı taşıyan sözcükler demektir. Yazılışları ve okunuşları farklı olsa da her iki kelime de aynı anlamı taşır. Bu nedenle cümle içinde her ikisinden birisi kullanılabilir. Günlük yaşantımızda dilimizden düşmeyen ve en sık kullanılan eş anlamlı kelimeler bulunur. Türkçe'de en sık kullanılan eş anlamlı sözcüklere bu başlık altında yer verdik. Özellikle öğrenciler tarafından verilen ödevlerin ardından sıkça araştırılan eş anlamlı sözcükler için ayrıntılara hemen göz atabilirsiniz.

Eş Anlamlı Kelimeler

Türkçe'de yazılışı ve okunuşu farklı olup, aynı anlama gelen birçok kelime bulunur. Bu kelimeleri günlük yaşantımızda sıkça kullanırız. Aynı anlamı taşıyan ve en sık kullandığımız eş anlamı kelimeler için doğru yerdesiniz. En çok kullanılan eş anlamlı sözcükler şöyle;

siyah – kara

cevap – yanıt

kalp – yürek – gönül

kelime – sözcük

ileti – mesaj

özgün – orijinal

dil – lisan

bellek – hafıza

görev – vazife

uygarlık – medeniyet

al – kırmızı

misafir – konuk

fiil – eylem

model – örnek

ölçüt – kıstas – kriter

belgegeçer – faks

ilginç – enteresan

varsıl – zengin

sözcük – kelime

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En Çok Kullanılan Eş Anlamlı Sözcükler

yoksul – fakir

vatanda – yurt

nehir – ırmak

armağan – hediye

araba – otomobil

aşk – sevgi

adalet – hak

çabuk – acele

değerli – kıymetli

kişi – şahıs

kolay – basit

dilek – istek

duygu – his

edebiyat – yazın

dizi – sıra

dil – lisan

fakir – yoksul

fark – ayrım

ev – kont

aleni – açık

akıl – us

bağışlama – affetme

bacı – kız kardeş

cennet – aden

cılız – zayıf

baş – kafa

çamur – balçık

cimri – pinti

deprem – zelzele

edep – adap

emniyet – güven

vilayet – il

veteriner – baytar

tören – merasim

tutsak – esir

ulu – yüce

temel – esas

uçak – teyyare

üzüntü – tasa

uzak – ırak

uslu – akıllı

usta – ehil

tümce – cümle

tartışma – münakaşa

tabiat – doğa

kural – kaide

mektep – okul

matem – yas

mani – engel

küçük – ufak

kuvvetli – güçlü

kılavuz – rehber

kıyı – kenar

kahin – medyum

kalp – yürek

kabiliyet - yetenek