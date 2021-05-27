Eş Anlamlı Kelimeler Tablosu - Türkçe’de En Çok Kullanılan Eş Anlamlı Sözcükler Hangileridir?

Eş anlamlı kelimeler aynı anlamı taşıyan sözcükler demektir. Yazılışları ve okunuşları farklı olsa da her iki kelime de aynı anlamı taşır. Bu nedenle cümle içinde her ikisinden birisi kullanılabilir. Günlük yaşantımızda dilimizden düşmeyen ve en sık kullanılan eş anlamlı kelimeler bulunur. Türkçe'de en sık kullanılan eş anlamlı sözcüklere bu başlık altında yer verdik. Özellikle öğrenciler tarafından verilen ödevlerin ardından sıkça araştırılan eş anlamlı sözcükler için ayrıntılara hemen göz atabilirsiniz.
Eş Anlamlı Kelimeler
Türkçe'de yazılışı ve okunuşu farklı olup, aynı anlama gelen birçok kelime bulunur. Bu kelimeleri günlük yaşantımızda sıkça kullanırız. Aynı anlamı taşıyan ve en sık kullandığımız eş anlamı kelimeler için doğru yerdesiniz. En çok kullanılan eş anlamlı sözcükler şöyle;
siyah – kara
cevap – yanıt
kalp – yürek – gönül
kelime – sözcük
ileti – mesaj
özgün – orijinal
dil – lisan
bellek – hafıza
görev – vazife
uygarlık – medeniyet
al – kırmızı
misafir – konuk
fiil – eylem
model – örnek
ölçüt – kıstas – kriter
belgegeçer – faks
ilginç – enteresan
varsıl – zengin
sözcük – kelimeHer Şey Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Herşey Birleşik Mi, Her Şey Ayrı Mı Yazılır?
En Çok Kullanılan Eş Anlamlı Sözcükler
yoksul – fakir
vatanda – yurt
nehir – ırmak
armağan – hediye
araba – otomobil
aşk – sevgi
adalet – hak
çabuk – acele
değerli – kıymetli
kişi – şahıs
kolay – basit
dilek – istek
duygu – his
edebiyat – yazın
dizi – sıra
dil – lisan
fakir – yoksul
fark – ayrım
ev – kont
aleni – açık
akıl – us
bağışlama – affetme
bacı – kız kardeş
cennet – aden
cılız – zayıf
baş – kafa
çamur – balçık
cimri – pinti
deprem – zelzele
edep – adap
emniyet – güven
vilayet – il
veteriner – baytar
tören – merasim
tutsak – esir
ulu – yüce
temel – esas
uçak – teyyare
üzüntü – tasa
uzak – ırak
uslu – akıllı
usta – ehil
tümce – cümle
tartışma – münakaşa
tabiat – doğa
kural – kaide
mektep – okul
matem – yas
mani – engel
küçük – ufak
kuvvetli – güçlü
kılavuz – rehber
kıyı – kenar
kahin – medyum
kalp – yürek
kabiliyet - yetenek