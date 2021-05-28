Contemporary Istanbul 1-6 Haziran tarihleri arasında Lütfi Kırdar Rumeli Salonları’nda

15'inci Contemporary Istanbul, Türkiye'deki çağdaş sanat galerilerinin katılımıyla, uzun bekleyişin ardından 1-6 Haziran tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonları'nda sanatseverlerle buluşuyor. Sürdürülebilir sanat ortamının sağlanması için sanat kurumları ve enstitüler ile birlikte ortak hareket eden Contemporary Istanbul'un bu edisyonuna Contemporary Istanbul Vakfı (CIF), Akbank Sanat, Baksı Müzesi, Borusan Contemporary, Odun Pazarı Modern Müzesi (OMM), Iyilik Için Sanat, GLOBART, Otonom Art Events ve halka sanat projesi de katılacak.

Türkiye'de çağdaş sanatın gelişimini destekleyen ve sanatın farklı disiplinlerinde uluslararası projelere yer veren Akbank Sanat, her yıl olduğu gibi bu yıl da ilgi çekici bir sergiyle fuarda yerini alacak. 11 sanatçının eserlerinin yer aldığı ve Hasan Bülent Kahraman küratörlüğünde hazırlanan 'Olan ve Alışkınlık' başlıklı sergi, 1-6 Haziran tarihleri arasında Akbank Sanat standında ziyaret edilebilecek.

1 Haziran'da, solo sergiler ve galeriler tarafından eserleri sergilenen sanatçıların katılımı ile tüm gün sürecek Sanatçı Günü'nde her galeri seçilmiş sanatçılarını fuara davet ederek koleksiyonerlerle sanatçıları bir araya getirecek.

Sanatı yeniden deneyimleme ve sanatın iyileştirici gücünü hissettirme hedefiyle yeni sezona kapılarını açan Contemporary Istanbul'da bu yıl dijital sanat ve yeni medya sanatına yer veren Plugin, 8. yaşını kutluyor. Plugin, Esra Özkan küratörlüğünde 'post-' teması üzerinden insan-makine iletişimindeki akışa, yapay zekaya, insan-sonrası tartışmalarına, dijital karakterlere, birbiri içine geçen ve ayrılan yeni medyanın farklı yaklaşımlarına ve biyo sanat gibi üretim şekillerine yer verecek.

FUARA KATILAN GALERİLER

Anna Laudel, İstanbul, Dusseldorf; Art On İstanbul, İstanbul; Art Refinery, İstanbul; Artopol Art Gallery, İstanbul; Bozlu Art Project, İstanbul; C24 Gallery, New York ; CEP Gallery, Istanbul; De Artium, İstanbul; Dirimart, İstanbul; Faar Art Gallery, İstanbul; Galeri 77, İstanbul; Galeri Binyıl, İstanbul; Galeri Diani, İstanbul; Galeri MCRD, İstanbul; Galeri/Miz, İstanbul; Galeri Nev İstanbul, İstanbul; Galeri Siyah Beyaz, İstanbul, Ankara; Gama Gallery, İstanbul; Öktem Aykut, İstanbul; Pi Artworks, İstanbul, London; Piramid Sanat, İstanbul; Sanatorium, İstanbul; Sevil Dolmacı Art Gallery, İstanbul; Vision Art Platform, İstanbul; x-ist, İstanbul; Zilberman Gallery, İstanbul, Berlin

PLUGİN ISTANBUL'DA YER ALACAK SANATÇILAR

Aypera, Ahmet Rüstem, Can Büyükberber, Ece Gözen, Enes Özenbaş & Ethem Cem, Güvenç Özel, Hakan Sorar, Sofia Crespo H.o, Mert Kızılay& Hakan Gündüz, Maxim Zhestkov, Mario Klingemann, Murat Yıldırım, Onur Sönmez, Void ve Yonca Karakaş



15. Contemporary Istanbul Programı

1-2 Haziran VIP Ön İzleme

3-6 Haziran Genel Ziyaret Günleri













