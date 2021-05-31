Ege’de ayrıcalıklı bir yaşam

BODRUM'DA farklı konseptlerle yeni bir yaşam algısı oluşturan Nef, konforu tasarımla buluşturan üç farklı projesiyle Bodrum'a değer katıyor. Demirbükü Koyu'nda doğanın bir parçası olarak konumlanan Nef Reserve Gölköy, Ege kasabası stilini yansıtan Nef Yalıkavak ve Hebil Koyu'ndaki Nef Reserve Hebil ile hayata dokunan tasarımlar sunuluyor. Nef Reserve Gölköy'de Emre Arolat imzasıyla tasarlanan denize sıfır 50 villa, 46 dönüme konumlanıyor. Özel plaj, açık havuz, açık hava sineması gibi ayrıcalığa sahip. Nef Reserve Yalıkavak; 460 metre sahili, restoranları, iskeleye yanaşan balıkçısı, evlerin kapısına gelen günlük yumurta ve sütüyle kasabaya has tatları, ev sahipleriyle paylaşıyor. 11 özel evin yer aldığı Nef Reserve Hebil ise iki villa ve her katta birer dairenin bulunduğu 3 blokta 9 daireden oluşuyor