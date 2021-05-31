Emine Erdoğan, görme engellilere yönelik serginin açılışını yaptı

Görme engelli bireyler, bu eserlere diledikleri herhangi bir zamanda Telefon Kütüphanesi mobil uygulaması aracılığıyla da ulaşabilecek.

Ayrıca görme ve işitme engelli ziyaretçiler, yine onlar için özel olarak geliştirilen, bireysel kullanıma uygun olarak tasarlanmış yön bulma uygulaması "Sesli Adımlar" ile akıllı telefonları üzerinden sesli yönlendirme ve ikonlar aracılığıyla hem sergiyi hem de kütüphaneyi ziyaret edebilecek. Sergi, hafta içi 09.15-17.45 saatleri arasında görme engelli sanatseverler başta olmak üzere 30 Temmuz'a kadar tüm ziyaretçilere açık olacak.