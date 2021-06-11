"Doğumunun 120. yılında Ahmet Hamdi Tanpınar" sergisi ile hatırlandı

Beyoğlu Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Doğumunun 120. yılında Ahmet Hamdi Tanpınar" başlıklı sergi, sanat ve edebiyatseverlerle buluştu. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, araştırmacı yazar Birol Emil, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ve İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı açılışta konuştu.





Türk edebiyatının usta kalemlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar'ın doğumunun 120. yılına özel proğram hazırlandı. Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende Araştırmacı yazar Beşir Ayvazoğlu'nun konuşmasıyla başlayan açılışa edebiyat, sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.



Yazar Beşir Ayvazoğlu, Tanpınar'ın musikiyle ilişkisinden bahsederek, klasik müziğe olan ilgisinin tam olarak ne zaman başladığının bilinmediğini Tanpınar'ın kaleme aldığı "Huzur" romanında çocukların bezirganbaşı oyununu oynadıklarını görünce son derece duygulandığını söyledi.

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kültürde devamlılığı savunmaya başladığı tarihten itibaren Türk musikisinin taraftarı, savunucusu ve yorumlayıcısı olarak okurun karşısına çıktığına işaret eden Beşir Ayvazoğlu, "Tanpınar'ın eserleri dinlerken hissettiklerini biz hissetmeyebiliriz. Ama Ahmet Hamdi Tanpınar onları dinlerken o eserlere o anlamları yüklediğine göre, artık yorumları da o eserlerin bir parçası haline gelmiştir. Nasıl bugün Bursa hakkında konuşurken Tanpınar'ın Bursa tasavvurunun dışına çıkmak zorsa, Türk musikisi hakkında konuşurken de Yahya Kemal'in ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın çizdiği çerçevenin, duyarlılığın ve hassasiyetin dışına çıkmak zor gibi görünüyor. Hala cazibesini devam ettiriyor" dedi.





"TANPINAR'IN BÜTÜN ESERLERİYLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI BURADA"



Serginin küratörlüğünü üstlenen Mehmet Lütfi Şen ise "Tanpınar, doğumundan 120 yıl sonra anılıyor ki bence her zaman anılmaya devam edecek. Çünkü Tanpınar gibi sanatçılar çok az nasip oluyor ülkelere. Tanpınar Osmanlı döneminde doğdu. ve İstiklal mücadelesi ile Cumhuriyet'in kuruluşuna şahit oldu. Kadim kültürle ilişkisi çok sağlam. Çağdaşa çok meyyal bir sanatçı, yeniye çok açık, yeniyi çok seviyor. Ama köklerden hareketle yeniyi bulmak gerektiği konusunda bir entelektüel fikre sahip. Bütün ömrünü buna adıyor. Tanpınar'ın bütün eserleriyle ilgili çalışmaları burada. Eserin Osmanlıca kendi yazdığı el yazısı, daktilo ettiği hali burada. Tefrika edildiği zaman tefrikaların yanına düştüğü şerhler de burada. Eşinin dostunun bir peçete üzerine ona yazdığı anılar bile burada" dedi.



Ekinlikte ayrıca Münip Utandı ve Çiğdem Yarkın'ın solistliğini üstlendiği konserde, "Ferahfeza Son Peşrevi", "Mahur Beste", "Bayati Ağır Semai", "Acemaşiran Yürük Semai" ve "Evc Türkü" eserleri seslendirildi.



SERGİ HAKKINDA



Sergide İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Türkiyat Enstitüsü koleksiyonlarında Ahmet Hamdi Tanpınar'ın özenle saklanan mektuplarından el yazılarına, eser tefrikalarına düştüğü notlardan özel evraklarına kadar bugüne değin sergilenmemiş belgeler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yine Türkiyat koleksiyonundaki Tanpınar'a imzalanmış kitaplar ve İstanbul Fetih Cemiyeti ile Haluk Oral koleksiyonundan Tanpınar'ın imzaladığı kitaplar ile Ara Güler'in objektifinden ve birçok koleksiyondan seçilen Tanpınar fotoğrafları ve belgeleri sergide yer alıyor.

Mehmet Lütfi Şen'in sanat yönetmenliğini ve küratörlüğünü yaptığı, Zeki Coşkun tarafından senaryoları kaleme alınan 3 adet video art da sergi boyunca izlenebilecek.



Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Üniversitesi, Doğuş Grubu, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ve edebiyat dünyasından birçok ismin katkıda bulunduğu sergi, 6 Temmuz'a kadar görülebilir.



"TANPINAR" SÖYLEŞİLERİ



Bu akşam Birol Emil, Ali Şükrü Çoruk, Mehmet Lütfi Şen, Mustafa Balcı ve Haluk Oral'ın konuşmacı olduğu "Selam Olsun" başlıklı etkinlikle başlayacak söyleşi dizisinin programı ise şöyle;



15 Haziran, "Hep Aynı Hayalin Peşinde" - Filiz Ferhatoğlu - Sevim Güldürmez - Hacer Selçuk; 18 Haziran,"Rüyanın Sesi: Tanpınar'ın Şiiri" - Yılmaz Daşçıoğlu - Mehmet Samsakçı; 22 Haziran, "Beş Şehir'in İzinde" - Haydar Ali Yıldız - Beşir Ayvazoğlu - Ali Şükrü Çolak - Hüseyin Kıyak; 24 Haziran, "Tanpınar'ın Ufkunda Osmanlı Estetiği" - Zeynep Tarım - Halil Solak; 25 Haziran, "Tanpınar'da Resim, Sinema ve Müzik" - Mehmet Lütfi Şen - Zeki Coşkun; 26 Haziran, "Poetik İmkanlar Açısından Tanpınar'ın Edebi Dili" - İbrahim Şahin - Mustafa Balcı" "Tanpınar" söyleşileri kapsamında haziran ayı boyunca yapılacak canlı yayınlar, Facebook üzerinden @haydaraliyildiz, Instagram üzerinden @haydaraliyildiz ve YouTube üzerinden @beyoglukultursanat hesaplarından izlenebilecek.