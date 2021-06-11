Kitaplarıyla insanlara ışık tutuyor

22 yılda, 54 kitap yazan Ali Polat, eğitim ve sağlık başta olmak üzere birçok alanda eserler kaleme aldı. Polat; İran, Azerbaycan başta olmak üzere farklı ülkelerin de dillerine çevrilen yüzlerce kitabıyla da eğitim, kültür ve sanata büyük katkılar sağlıyor. Bilim insanlarından oluşan bir ekibin rehberliğinde kaleme aldığı kitaplarıyla insanlığa ışık tutan Azerbaycan Üniversitesi Fahri Profesörü Ali Polat, Türkiye genelinde bütün kütüphanelere, üniversitelere ve cezaevlerine yıllardır kitap göndermeye devam ediyor. Kitaplarını ve akademik çalışmalarını dijital ortama da aktaran Polat, bu imkândan herkesin ücretsiz bir şekilde faydalanmasını sağlıyor.