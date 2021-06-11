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Giriş Tarihi: 11.6.2021 16:06

Kitaplarıyla insanlara ışık tutuyor

Şerif Can Şerif Can
Kitaplarıyla insanlara ışık tutuyor

Ömrünü öğrenmeye ve öğretmeye adayan 22 yılda tam 54 kitap yazdı. Eserleriyle eğitim, kültür ve sanata büyük katkılar sağlayan Polat; , köy evleri, cezaevleri ve halk kütüphaneleri gibi birçok yere ücretsiz kitap gönderiyor.

22 yılda, 54 kitap yazan , eğitim ve sağlık başta olmak üzere birçok alanda eserler kaleme aldı. Polat; , başta olmak üzere farklı ülkelerin de dillerine çevrilen yüzlerce kitabıyla da eğitim, kültür ve sanata büyük katkılar sağlıyor. Bilim insanlarından oluşan bir ekibin rehberliğinde kaleme aldığı kitaplarıyla insanlığa ışık tutan Azerbaycan Üniversitesi Fahri Profesörü Ali Polat, Türkiye genelinde bütün kütüphanelere, üniversitelere ve cezaevlerine yıllardır kitap göndermeye devam ediyor. Kitaplarını ve akademik çalışmalarını dijital ortama da aktaran Polat, bu imkândan herkesin ücretsiz bir şekilde faydalanmasını sağlıyor.

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Kitaplarıyla insanlara ışık tutuyor
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