"Düşüş şekli normal değildi anne!"

2003 Miss Model Off The World yarışmasında Mankenler Kraliçesi olan Aslı Baş'ın Bodrum'da hayatını kaybettiği şüpheli ölüm kitap oldu. Aslı Baş'ın ölümünden karar duruşmasına kadar her anını haber yapan Gazeteci Ercan Öztürk'ün "Bir Cinayetin Aslı" isimli kitabı çıktı. Kitapta spor, siyaset, magazin ve medya dünyasından tanınmış bir çok ismin Ahmet Bayer'in cinayet davasından kurtulabilmesi için verdikleri mücadele anlatılıyor.

Aslı Baş dosyası soruşturmayı yürüten Ramazan Oruç'un "İntihar" denilerek rafa kaldırılır. 18 ay boyunca dosyaya kimse dokunmaz. Bodrum Başsavcısı Behçet Tufan ve Ramazan Oruç'un Bodrum'dan tayinlerinin çıkmasıyla birlikte dosya da tozlu raflardan iner. Bilgin Bakır ve Bülent Baki'nin olaydan tam 18 ay sonra yeniden açtıkları dava dosyasıyla ilgili ilk olarak Ahmet Bayer , oğulları Volkan ve Hakan Bayer'in telefonları dinlenir. Bayer'in oğullarının gözaltına alınmasıyla birlikte telefon trafiğine Ayşe Arman, İhsan Kalkavan, Ali Şen, Aydın Doğan'ın yeğeni, FETÖ'nün Bodrum imamı Zeki Yağmur, Bayer'in basın danışmanı katılır.

ASLI'NIN DÜŞÜŞÜ NORMAL DEĞİLDİ!

Savcıların talimatıyla teknik takibe başlayan jandarma Buğra Yener'in telefonunu da dinler. Buğra Yener, Aslı'nın aşağı bırakılmasından sonra ona ilk müdahaleyi yapan kişidir. Kendisi Club Flipper'da doktor olarak görev yapmaktadır. Buğra Yener ile Annesi Nesrin Yener arasında olaydan sonra bir konuşma geçer. O konuşmada olaya ilk müdahale eden doktor Buğra Yener Aslı'nın düşüş şeklinin normal olmadığını annesine söyler. Annesi de "Zaten boşandığı eşini de itti" der.

İŞTE O KONUŞMA

Buğra Yener: Ben ilk gittiğimde kolu kırıktı. Kolunu sabitliyeyim diye sopa istedim oraya ondan sonra yine sabitlenmedi kolu.

Nesrin Yener: Bir şey demedi mi konuşmadı mı?

B.Y. : Hayır anneciğim konuşacak durumu yoktu. Solunumu işte.,..

N.Y: Anladım.

B.Y: Ama yani normal değildi. Düşüş şekli de normal değildi. Yani kim bilinmez belki ayağı takıldı, yani biri itmiş diyorsa niye itsin ki!

N.Y.: Kim bilir annem bilemezsin.

B.Y. : Belki orada şaka yapıyordu. Böyle aşağıya..!

N. Y. Kim bilir oğlum bilemezsin. Kendisi var iki oğlu var. İkisinin arasında mı kaldı ne oldu kim bilir? 7,5 metre yükseklik zaten çok değilmiş.

B.Y: Ama şeyi oğlunu da gördüm. Küçük oğlu özellikle orada gelmişti. Büyük oğlu yoktu. Artık ney ise bilmiyoruz. Ama adamın şeyi yok, adamı artık görsel mi şey yapıyor

N.Y. Adam Zaten karısını da itti. Karısını da boşadı ya illa boşanacağım diye ısrar etti. Neyse öyle şeyler vardı.

ASLI BAŞ KİMDİR?

Aslı Baş 1978 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. 13 yaşında Antalya'da bulunan Esline Ajans tarafından keşfedilen Aslı Baş katıldığı birçok yarışmada dereceler kazandı. 2003'te Antalya'da düzenlenen Miss Model of the World güzellik yarışmasında Türkiye adına yarışıp Mankenler kraliçesi seçilen Aslı Baş tatil için gittiği Bodrum'da iş adamı Ahmet Bayer'e ait kaldığı tatil köyünde balkondan düşerek yaşamını yitirdi. Cenazesi 23 Temmuz 2010 tarihinde Antalya'da defnedildi.