Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Kültür Sanat Haberleri Pandemi tiyatrosuz geçmesin
Giriş Tarihi: 25.6.2021 16:43

Pandemi tiyatrosuz geçmesin

MERVE BİLKAY MERVE BİLKAY
Pandemi tiyatrosuz geçmesin

Devlet Tiyatroları, yaz aylarında, "Kamyon Tiyatrosu" ile hiç oyun izlememiş yaklaşık 12 bin çocuğu tiyatroyla buluşturdu. Kültür ve Turizm Bakanlığının, kültür ve sanat faaliyetlerinin halkın ayağına götürülmesini amaçlayan "Kamyon Tiyatroları" projesi kapsamında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı tiyatro ekibi, tüm İç Anadolu bölgesini dolaşacak.

Yunus Emre ve Türkçe Yılı kapsamında Ankara Devlet Tiyatrosu 'Yunus Diye' adlı çocuk oyununu İzmir Devlet Tiyatrosundan sonra Kamyon Tiyatrosunda yine İç Anadolu il ve ilçelerinde sahnelemeye başlayacak.



TÜM İÇ ANADOLUYU DOLAŞACAK

Kamyon Tiyatrosu'nun da bu sene İç Anadolu Bölgesindeki bütün il ve ilçeleri dolaşacağını söyleyen Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, : "Bu yıl Yunus Emre Yılı olduğu için Kamyon Tiyatrosu ile Yunus Emre yetişkin oyunumuzu ve Yunus Emre çocuk oyunumuzu dolaştıracağız. Çocuklarımızın farklı birkaç oyun izleme şansları olacak. İstanbul, İzmir, Ankara ve Trabzon Devlet Tiyatrolarından farklı farklı çocuk oyunlarını izleme şansı bulacaklar.

ARKADAŞINA GÖNDER
Pandemi tiyatrosuz geçmesin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA