Pandemi tiyatrosuz geçmesin

Yunus Emre ve Türkçe Yılı kapsamında Ankara Devlet Tiyatrosu 'Yunus Diye' adlı çocuk oyununu İzmir Devlet Tiyatrosundan sonra Kamyon Tiyatrosunda yine İç Anadolu il ve ilçelerinde sahnelemeye başlayacak.





TÜM İÇ ANADOLUYU DOLAŞACAK



Kamyon Tiyatrosu'nun da bu sene İç Anadolu Bölgesindeki bütün il ve ilçeleri dolaşacağını söyleyen Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, : "Bu yıl Yunus Emre Yılı olduğu için Kamyon Tiyatrosu ile Yunus Emre yetişkin oyunumuzu ve Yunus Emre çocuk oyunumuzu dolaştıracağız. Çocuklarımızın farklı birkaç oyun izleme şansları olacak. İstanbul, İzmir, Ankara ve Trabzon Devlet Tiyatrolarından farklı farklı çocuk oyunlarını izleme şansı bulacaklar.