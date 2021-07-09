“TRT Çocuk Kitaplık” her geçen gün yeni kitaplarla büyüyor

TRT'nin, ülkemizdeki çocuk edebiyatını daha geniş kitlelere ulaştırmaya yönelik kullanılma sunduğu TRT Çocuk Kitaplık uygulamasına, her geçen gün düzenli olarak yeni eserler ekleniyor. 2021 yılında 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kullanıma sunulan uygulamada şimdiden 161 eser çocuklarla buluştu. Her geçen gün yeni kitaplar ile güncellenen uygulamada çocuklar okudukları ve dinledikleri kitapları aktivite ve testler ile pekiştirebiliyor.

TRT ÇOCUK'UN SEVİLEN KAHRAMANI PIRIL'DA UYGULAMADA

Uygulama ayrıca kişisel kütüphane özelliği sayesinde minik okurlara kendi kitaplıklarını düzenleme fırsatı da sunuyor. Çocukların hayal gücünü, görsel, işitsel, bilişsel ve duygusal gelişimlerini destekleyen birbirinden renkli kitapların yer aldığı uygulamada, TRT Çocuk kahramanlarının lisanslı kitapları da bulunuyor. TRT Çocuk'un sevilen kahramanı Pırıl'ın birbirinden eğlenceli ve eğitici kitapları uygulamada yerini aldı.

İNDİRME SAYISI 800 BİNİ AŞTI

Türkiye'nin seçkin yayınevlerine ait en sevilen çocuk kitapları, ücretsiz ve reklamsız olarak TRT Çocuk Kitaplık'ta çocuklar ile buluşuyor. İndirme sayısı da uygulamanın yayın tarihinden itibaren sadece iki buçuk ay içinde 800 bini aştı. Psikolog, pedagog ve çocuk gelişim uzmanları tarafından okul öncesi ve ilkokul dönemindeki çocuklar için detaylı bir değerlendirme sürecinden geçirilen kitaplara, sesli, yazılı ve çevrimdışı olarak ulaşılabiliyor.

REKLAMSIZ VE ÜCRETSİZ UYGULAMA TÜM DİJİTAL MARKETLERDE

TRT Çocuk Kitaplık, çocukların okuma alışkanlığına katkı sunarken aileleriyle birlikte kaliteli, eğlenceli ve eğitici zaman geçirebilmelerini hedefliyor. Uygulamadaki ebeveyn paneliyle, çocuklara uygun profiller de oluşturulabiliyor. Böylece çocukların hangi kitapları, kaç sayfa, ne kadar sürede okuduğu ve kitap sonunda yer alan aktivite sorularıyla kitabı ne kadar anladığı da takip edilebiliyor.

Uygulama, tüm marketlerden tüm akıllı telefon ve tabletlere ücretsiz olarak indirilebiliyor.